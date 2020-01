AUTHOR : Uber

PUBLISHED : 2019-12-10 17:21

Samsung Galaxy S11 udstyres med kæmpe batteri

De seneste informationer om den kommende Samsung Galaxy S11, peger på et massivt 4500 mAh batteri, blive ren del af pakken fra Samsung.





Ifølge en nylig rapport, kommer den nye Samsung Galaxy S11 med et 4500 mAh batteri, batteriet til enheden blev for nylig spottet via SafetyKorea, som er certificeringsmyndighed, og her blev størrelse afsløret.

Batteriet på den nye Galaxy S11 forventes at understøtte 25W fast charge, og hertil kommer en række andre opgraderinger over Galaxy S10.

Det nye Samsung flagskib, vil omfatte et nyt design plus de nyeste mobile processorer som Snapdragon 865 og Samsungs nye flagskib Exynos processor.

Vi forventer, at den nye Galaxy S11 lanceres i enten februar eller marts, så snart vi får nogle flere detaljer om, hvornår den frigives, følger vi op.





Kilde & Image credit:

SafetyKorea, GSM Arena