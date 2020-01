AUTHOR : Uber

Solgte flere 5G telefoner sidste år end forventet

Samsung solgte flere 5G-telefoner sidste år end de forventede. Virksomheden sendte 6,7 millioner 5G Galaxy telefoner over disken på verdensplan, som dermed er højere end de 4 millioner, de forventede i september 2019.

Selskabet udtalte torsdag, at de solgte mere end 6,7 millioner Galaxy 5G smartphones i 2019. Samsungs første 5G telefoner ramte markedet i maj, og fra begyndelsen af september havde de solgt 2 millioner af dem. På det tidspunkt forklarede Samsung, at de forventede at sælge omkring 4 millioner inden udgangen af 2019, og dermed fik producenten altså mere vind i sejlene end forventet.

5G er udråbt som en banebrydende teknologi, der evner at øge hastigheden og dækningen af trådløse netværk markant. 5G kan køre mellem 10 og 100 gange hurtigere end din typiske 4G forbindelse, og forsinkelsen mellem når din telefon pinger netværket, og når den reagerer, er hurtigere end hvad Wi-Fi er i stand til at tilbyde.

Samsung er et af de få virksomheder, der lancerer mere end en 5G-telefon. Ved udgangen af 2019 havde de en håndfuld klar på markedet, inklusiv Galaxy S10 5G, Galaxy Note 10 Plus 5G (samt den mindre Note 10 med 5G til visse markeder som Korea), Galaxy A90 5G og Galaxy Fold 5G. Kun to af disse, S10 5G og Note 10 Plus 5G, er tilgængelige i USA.

Fra november udgjorde Samsung 54% af det globale 5G-smartphonemarked, forklarede virksomheden torsdag.

Mens 6,7 millioner lyder som et stort antal enheder, er det en lille brøkdel af Samsungs samlede salg af smartphones. I tredje kvartal alene, viser den nyeste data tilgængelig, at Samsung sendte 78,2 millioner smartphones ud på markedet, ifølge Strategi Analytics. Dermed er Samsung verdens største telefonproducent med en andel på 21%, ifølge Strategi Analytics.

Samsung vil sandsynligvis lancere endnu flere 5G-telefoner i 2020, efterhånden som teknologien bliver mere mainstream over hele kloden.

"new advancements that will improve the speed, performance and security of Galaxy 5G devices even further."

- Samsung





