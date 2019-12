AUTHOR : Asmus Lars Brigsted

PUBLISHED : 2018-01-13 15:51:35

[CES 2018] Fnatic markedsfører e-Sport til CES

Sam Mathews grundlagde Fnatic for 13 år siden, da han var bare 19 år gammel. I dag er Fnatic et kendt og ikke mindst anerkendt navn for eSport fans. Fnatic, er en af de mest succesrige og produktive professionelle eSports teams i verdenen, som regelmæssigt konkurerer på topniveau i spil som f.eks. League of Legends og Counter-Strike: Global Offensive. Fnatic som brand, har udvidet sig fra blot at være E-Sport, til også at indbefatte hardware, merchandise m.v., og Mathews fra Fnatic dukkede op på dette års CES for at vise Fnatics nyeste tastaturer og mus med i bagagen, som forventes at komme på markedet i de kommende måneder.



Clutch 2 og Flick 2, er opdaterede versioner af Fnatics eksisterende gamingmus, mens Streak og Streak Mini, er nye mekaniske gamer tastaturer. Al Fnatics hardware, er designet specielt til og af professionelle e-sports krigere, med funktioner som afrundede kanter, indbyggede mikrofonkontroller og en justerbar håndledsstøtte, for at hjælpe med at bekæmpe eventuelle skader, som er en bagsiderne fra overdreven brug af især computermus.



Fnatics tilstedeværelse på CES 2018, handler om meget mere end blot nyt computerudstyr. Flere mennesker end nogensinde følger med i e-Sport. Ligaerne vokser, og bliver mere stabile, og traditionelle sportshold som f.eks. FCK investerer mere i den nye fremstormende sport. E-Sports industrien formår at kombinerer hardware, software og et konkurrencedygtigt menneskeligt element, som i den grad er med til at vækste konceptet.

