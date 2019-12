AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-01-09 12:23:11

[CES 2018] Razer og Philips i samarbejde om et Hue og gaming projekt

Razer bliver den første officielle partner i Hue Entertainment divisionen. På IFA 2017 fortalte Philips Lighting om Hue Entertainment – og på CES i Las Vegas er Razer netop annonceret som den første partner.

Razer bliver den første officielle partner i Hue Entertainment divisionen. På IFA 2017 fortalte Philips Lighting om Hue Entertainment – og på CES i Las Vegas er Razer netop annonceret som den første partner.



Sammen vil Philips Lighting og Razer skabe unikke spiloplevelser ved hjælp af farvede Philips Hue pærer og Razer Chroma enheder, som skal give gameren der unikke fornemmelse, når der kobles af med de mange af os nørder elske, gaming.



Mange af Razers produkter kommer med RGB/LED integreret, og især deres populære Chroma serie, danner rammen om denne form for farvelade. Denne del vil et samarbejde mellem Razer og Philips nu målrette i et tæt samarbejde, for at skabe den bedt tænke helhed for det de kalder for ” LED-filled gaming room”



Fra Razers side, har man integreret en Philips Hue Entertainment API ind i deres Razer Chroma økosystem.



Razer skriver selv følgende:



“Gamers will be able to sync their Philips Hue color-capable smart lighting with their Razer Chroma-enabled devices, including laptops, keyboards, mice and mousepads, and enjoy light effects that enhance their gameplay and content. Game developers will be able to create lighting effects that change dynamically during gameplay.”



Som du kan se i nedenstående video, kan gamerhulen får en helt ny betydning, hvis man inddrager Hue, og synkroniserer det med Razer Chroma. Vi har tidligere set et lignede samarbejde mellem Philips og the Xbox One.



På nuværende tidspunkt er spil som Overwatch, Quake Champions, Factorio, og Killing Floor 2 klar til et koncept som dette.



Tweak.dk arbejder sammen med Philips og Razer, om at vise noget frem på video på Tweak meget snart.

Du kan læse mere om samarbejdet HER