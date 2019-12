AUTHOR :

Årets første Major-turnering indledes i dag: Astralis skal forsvare titlen!

I september vandt Astralis holdfets anden Major-titel, en turnering der af mange kaldes “verdensmesterskaberne i professionel Counter-Strike”.

Nu skal de danske drenge forsvare titlen til den næste major, IEM Katowice i Polen, der starter med gruppespillet onsdag d. 20. februar, hvor Astralis har chancen for at matche den nuværende rekord på tre Major-sejre for et hold.

2018 var året hvor danske Astralis for alvor satte sig på tronen som kongerne af professionel Counter-Strike med hele 15 førstepladser i turneringer rundt omkring i verden, mere end 20 millioner kroner i præmiepenge og det første hold nogensinde til at have alle fem spillere placeret i top 20 over verdens bedste med Nicolai “dev1ce” Reedtz på andenpladsen.

Danny “zonic” Sørensen, træner, Astralis:

- Det har været en lang kamp at komme dertil, hvor vi er i dag. Det har været en hold-indsats på alle måder, og drengene fortjener den allerstørste respekt. Vi bliver også nødt til at sige, at vi har en organisation omkring holdet, der ikke matches noget sted internationalt, og en stor del af æren tilfalder også alle dem, der arbejder med og for os hver eneste dag.

- Vi har indprentet os i historien som et af de mest succesfulde esportshold nogensinde, men vi har også konstant arbejdet med at forbedre alle de små ting i spillet og uden for serveren. Mange forestiller sig nok ikke, hvor meget spillerne arbejder med både spil, taktik, kommunikation, fysisk sundhed, analyse og mental balance, men det er en helt anden verden end den, vi så for bare 2-3 år siden. Vi er med andre ord forberedt til fingerspidserne, men når det er sagt, hjælper resultaterne i 2018 os absolut intet i den kommende major.

- Måske tvært imod - for alle hold vil stille op med det mål at slå os. Alle har analyseret os til bunds, og hvis vi ikke spiller op til vores allerbedste, så ryger vi ud. Der er simpelthen så mange gode hold med i Majoren, som er et af årets højdepunkter for alle spillere, så vi har kæmpe respekt for både turnering og modstandere, lyder det fra den danske “Godfather of Counter-Strike”.

- Det er selvfølgelig fedt at være dem som hele verden betragter som favoritterne til den største turnering i verden. Men det lægger også meget pres på os, fordi vi er dem alle de andre hold har haft under et mikroskop. Den performance model vi har spillet under siden vi kom under vingerne på RFRSH har dog gjort os meget bedre til at håndtere pres, og vi er sikre på, at vi stadig kan formå at overraske de andre hold, siger Danny “zonic” Sørensen.

Astralis har placeret Danmark langt foran resten af verden



Selv forud for Majoren er Danmark allerede blevet en central for esport, der med flere 350 millioner fans og seere på verdensplan allerede har overhalet en lang række traditionelle sportsgrene.

Astralis overvældende succes er en af grundene til at Danmark har set kæmpestore investeringer fra både Danmark og resten af verden, der blandt andet har affødt BLAST Pro Series der hvert år fylder Royal Arena i København med danske fans og derudover har udsolgt i Tyrkiet, Portugal og Brasilien.

De Counter-Strike turneringer der løb over skærmen i Danmark i 2018 tiltrak hundredtusindvis af seere, hvilket har fået mediegiganter som TV2 ZULU til at tegne aftaler med førnævnte BLAST Pro Series.

Kanalen forventes at sende mere end 700 timers Counter-Strike i 2019, heriblandt Majoren, der starter allerede onsdag d. 20 februar og løber frem til d. 3 marts hvor finalen finder sted.