AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-04-05 16:58:38

“Adrian” forlader Team Liquid

Ikke alt er guld og grønne skove på et eSports-hold. Hos Team Liquid har uoverensstemmelser ført til en drastisk, men nok også nødvendig beslutning.

Team Liquid og Adrian "Adrian" Ma har med øjeblikkelig virkning valgt at ophøre samarbejdet. Det bekræfter League of Legends-spilleren.

- Jeg har virkelig nydt min tid hos Team Liquid, men vi har besluttet os for at gå hver til sit, udtaler "Adrian" ifølge ESPN og fortsætter:

- De (Team Liquid, red.) har allerede en god erstatning (i Matthew "Matt" Elento, red.). Derfor har vi besluttet os for at frigive min kontrakt, så jeg kan udforske alle mine muligheder.

Anonyme kilder melder, at beslutningen er truffet på grund af store uoverensstemmelser angående løn og spillerens rolle på holdet.

"Adrian" blev for lidt under en måned siden hentet til Team Liquid med henblik på at være en regelmæssig spiller i holdets startopstilling.

"Adrian" kan nu erhverves af andre hold på en fri transfer. Det er tilladt at skrive kontrakt med spillere fra og med 25. april.