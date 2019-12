AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-05-30 14:47:38

“Nak” danner nyt CS:GO-hold

CS:GO er en populær eSports-beskæftigelse i Brasilien. Det er derfor ikke uden opmærksomhed, hvad Renato

CS:GO er en populær eSports-beskæftigelse i Brasilien. Det er derfor ikke uden opmærksomhed, hvad Renato "Nak" Nakano går og foretager sig.

Renato ”Nak” Nakano er blot 29 år gammel. Alligevel kan han allerede nu kalde sig for hold-grundlægger. Han har nemlig dannet et nyt brasiliansk CS:GO-hold.



”Nak”s nye projekt genforener ham med en tidligere holdkammerat fra Red Reserve i form af Victor ”bld” Junqueira. Resten af holdet bliver udgjort af Denner "KHTEX" Barchfield, Wesley "GW" Vinicius og Leonardo "leo_druNky" Oliveira.



Det nyoprettede CS:GO-hold leder i øjeblikket efter en organisation at repræsentere. Alle interesserede organisationer har fået besked på at kontakte ”nak” via Facebook.



”Nak” er en af de største eSports-stjerner i Brasilien. I hjemlandet har han spillet for organisationer som Keyd Stars, Luminosity Gaming og Orbit.



”Nak” har senest spillet i en periode for Red Reserve. Her nåede han at vinde Legend Series og Headshot Cup.