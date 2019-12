AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-05-05 00:59:46

“YamatoCannon” er ny træner for Team Vitality

Det må betegnes som et mindre scoop, at Team Vitality har formået at få fingrene i den eftertragtede eSports-profil.

Splyce og Jacob "YamatoCannon" Mebdi har besluttet sig for at gå hver til sit. "YamatoCannon" fortsætter i stedet karrieren hos Team Vitality. Det bekræfter den franske eSports-organisation på egen Twitter-profil.

"YamatoCannon" får rollen som ny træner for Team Vitalitys League of Legends-hold, der havde hårdt brug for at få noget nyt blod ind ad døren.

"YamatoCannon" ankommer til Team Vitality efter en blandet fornøjelse hos Splyce. Bedste resultat var uden tvivl andenpladsen ved 2016 EU LCS Summer Split.

Dette flotte resultat gav kvalifikation til det efterfølgende VM med en 3-2 sejr over Unicorns of Love.

Splyce har endnu ikke en erstatning for "YamatoCannon". Organisationen har dog sørget for, at man beholder resten af sit League of Legends-hold frem til 20. november.