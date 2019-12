AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-05-23 18:55:44

AMD forlænger og fejrer 3 års samarbejde med Fnatic eSports holdet

AMD har taget endnu et spadestik ned i eSports verdenen, og indgået en sponsoraftale med det velkendte Fnatic eSports team. Dermed får Fnatic eSports teamet en seriøst partner og sponsor af udstyr som bundkort, grafikkort, processorer, bærbare m.v.

Aftalen er dog ikke noget nyt under solen, da AMD og Fnatic eSports teamet bare fejre tre år samarbejde og fornyelse af kontrakten. Aftalen mellem de to aktøre, indbefatter blandt andet AMD's Ryzen og Radeon brands.

Fnatic eSports teamet klædes også på med AMD's badge på deres jerseys, og vil uden tvivl komme til at eksponere AMD’s allerede kendte brand endnu mere.

"Fnatic is extremely proud to have AMD, a premium gaming hardware brand, on our side for the third year now," said Wouter Sleijffers, CEO at Fnatic. "AMD and Fnatic both share a passion for high performance and top quality gaming hardware. Recently, Fnatic won the European Sponsorship Award and the exciting partnership with AMD was a big catalyst for this achievement. Fnatic will always strive to excel on-stage and off-stage, to bring maximum results for our fans and partners alike."

"As a true leader in the global professional esports movement, Fnatic demands the best, leading to this agreement for AMD to be their exclusive gaming hardware partner,” said John Taylor, CMO, AMD. “The AMD Ryzen and Radeon brands bring innovation, leading edge performance and superior visual experiences to PC gaming. We look forward to another year supporting Fnatic with AMD Ryzen processor- and Radeon graphics-powered PCs, allowing Fnatic teams to excel at competitions as well as play the best they can every day."