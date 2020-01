AUTHOR :

PUBLISHED : 2019-04-17 10:46:43

AMD’s 7nm chips til next-generation PlayStation 5 forventes klar i Q3 2020

DigiTimes har frigivet en rapport, der omtaler, at de kommende 7nm chips, der kommer at indbygges i Sonys kommende næste generation PlayStation 5 (eller hvad den ens navn gives) ikke vil være klar før 3. kvartal 2020. Det betyder, at det tidligste vi kan forvente den ny konsol, er i slutningen af 2020.

En af de mest pålidelige informationskilder fra den taiwanske semiconductor industri er Digitimes.

AMD’s Lisa Su har allerede bekræftet AMD vil bidrage til konsollen med deres kommende Navi GPU og Zen 2 dies, som længe har været programsat til next generation Sony konsol.



Holder artiklen fra DigiTimes stik, vil Sony PlayStation 5, next-gen konsol altså ramme konsol markedet I eller kort efter Q3 2020.



AMD’s 7nm CPU and GPU are expected to be adopted by Sony in its next-generation PlayStation and the processors are estimated to be ready in the third quarter of 2020 for the games console’s expected release in the second half of 2020, according to industry sources.



The sources from the IC back-end services sector noted that the processors’ packaging and testing will be handled by Advanced Semiconductor Engineering (ASE) and Siliconware Precision Industries (SPIL).



With GlobalFoundries abandoning the development of 7nm process, AMD has been outsourcing 7nm chip production to Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) and the volumes are expected to make AMD one of the top clients of the Taiwan-based foundry.



Kilde: DigiTimes



