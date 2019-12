AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-11-26 11:16:13

Alien: Blackout annonceres under Game Awards 2018 i december?

Nyt Alien: Blackout spil forventes annonceret næste måned under Game Awards 2018 Rygterne kommer altid forud for officielle informationer fra producenterne, og det er ingen undtagelse med Alien: Blackout.

Nye informationer omtaler det værende sandsynligt et nyt Alien: Blackout spil præsenteres under Game Awards 2018, som løber af staben i december 2018.



I et tweet fra Geoff Keighley, kommer teksten: “WORLDS WILL CHANGE.”



På programmet under Game Awards 2018 er blandt andet:



– Game of the Year nominees include Assassin’s Creed Odyssey, Celeste, God of War, Spider-Man, Monster Hunter: World and of course Red Dead Redemption 2.



– Best Ongoing Game – Awarded to a game for outstanding development of ongoing content that evolves the player experience over time : Destiny 2: Forsaken, Fortnite, No Man’s Sky, Overwatch and Rainbow Six Siege



– Best Game Direction – Awarded to a game studio for outstanding creative vision and innovation in game direction and design : Hazelight Studio / EA – A Way Out, Quantic Dream / SIEDetroit: Become Human, Sony Santa Monica / SIE – God of War, Insomniac Games / SIE – Spider-Man and Rockstar Games – Red Dead Redemption 2



Billede & Kilde

Gamer Informer, Weyland Corporation, Geoff Keighley