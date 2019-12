AUTHOR :

Anti-Cheating Measures til Call Of Duty: WWII fra release

Hvis der er noget der kan ødelægge fornøjelsen i spil, så er der cheaters og hackere. Det problem har teamet bag Call Of Duty: WWII tænkt sig at gøre noget ved på releasdagen

Hackers og cheaters i spil, kan vi uden tvivl blive enige om at synes mindre godt om, og omtalte kan smadre enhver lyst til at spille online i multiplayer spil. Problemerne er også at spore hos udviklerne, selvom det tit kan være svært at mærke bekymringen hos spilproducenterne. En aktør, der sætter handling bag, er Blizzard, som har adopteret en no-nonsense policy med deres seneste Overwatch spil, hvor cheaters bannes så snart de spottes.



Noget tyder på flere ligende tiltag i same boldgade fra Sledgehammer Games, som slår hårdt mod hårdt med deres kommende Call of Duty: WWII game.



Da udviklerne bag åbnede op for PC open beta versionen af spillet, blev oplevelse mere eller mindre smadret af cheaters og hackers, og det har nu fået spilproducenten til at rette ryggen og integrerer anti-cheat og anti-hacking measures sammen med lanceringen af spillet Call of Duty: WWII.



Firmaet bag skriver:



“Sadly, there are always those who aim to spoil the fun, even in a beta. We have yet to deploy the suite of anti-cheat/hacking technology we will use when the full PC game is live. We take a level playing field extremely serious and will monitor and react to this as a top priority on an ongoing basis. Cheaters are lame. They won’t be tolerated any longer”.



Call of Duty: WWII lanceres 3 november 2017 til PS4, Xbox One og PC.