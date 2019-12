AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2018-03-06 16:58:12

Apple-butik tvunget til at stoppe iPhone-salg

Efterspørgslen på iPhones er efterhånden blevet så stor, at det ikke altid er nogen god ide at sætte prisen ned på dem.

Apple-enheder har det med at blive dyrere og dyrere for hver ny lancering, der finder sted. Derfor prøver de fleste iPhone-elskere også hele tiden at jagte de billigste handler.

Et eksempel på ovenstående så man forleden i Malaysia, hvor en Apple-butik havde valgt at nedsætte prisen på iPhone 5s til kun 50 dollars.

Det skulle man dog aldrig have gjort. Intet mindre end 11.000 mennesker endte nemlig med at møde op for at få fingrene i en billig iPhone.

Der var naturligvis ikke nok iPhones til alle, hvorfor Apple-butikken blev tvunget til at stoppe salget.

Apple-butikken har efterfølgende været ude at give en offentlig undskyldning til de mange mennesker, der måtte tage hjem uden en iPhone 5s i hænderne.