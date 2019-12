AUTHOR :

Assassin’s Creed Odyssey launch trailer frigivet

En af de helt store spiltitler fra Ubisoft kravler nærmere, og nu er der frigivet en launch trailer til deres kommende Assassin’s Creed Odyssey, som har kickoff 5 oktober 2018.

Assassin’s Creed Odyssey lanceres til PC, Xbox One, PlayStation 4 samt Nintendo Switch. Assassin’s Creed Odyssey udvikles af Ubisoft Quebecm og bliver dermed efterfølgeren til Assassin’s Creed Origins vi fik præsenteret tilbage i 2017.



Assassin’s Creed Odyssey tager udgangspunkt fra 431 BCE, og bygger op om et plot og en fiktiv historie om den peloponnesiske krig.



Se den stemningsopbyggende launch trailer herunder:

“Write your own legendary Odyssey and live epic adventures in a world where every choice matters. Sentenced to death by your family, embark on an epic journey from outcast mercenary to legendary Greek hero, and uncover the truth about your past. ”

