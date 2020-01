AUTHOR : Sebastian Bagger Hadi

PUBLISHED : 2019-04-18 16:43:38

Assassin's Creed Unity er nu gratis på Uplay

Spillet er blevet gratis på baggrund af de store ødelæggelser, som branden forårsagede på den verdenskendte bygning Notre-Dame, i Paris, i mandags.

Ubisoft har netop meddelt at Assassin's Creed Unity er gratis på Uplay i en begrænset periode.





Her meddeler Ubisoft også, at de donerer 500.000 euro til genopbygningen af det 850 år gamle katedral.

Ubisoft giver derfor Assassin's Creed Unity gratis væk, sådan alle har mulighed for at opleve Paris, og det smukke samt majestætiske Notre-Dame katedral.

“In light of Monday's events, we will be donating €500,000 to help with the restoration and reconstruction of the Cathedral.”



“Video games can enable us to explore places in ways we never could have otherwise imagined. We hope, with this small gesture, we can provide everyone an opportunity to appreciate our virtual homage to this monumental piece of architecture.” udtaler Ubisoft.

Assassin's Creed Unity kan downloades gratis på Uplay indtil den 25. april. Link til spillet:

Kilde og billede: Ubisoft