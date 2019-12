AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-06-12 09:30:26

Assassin's Creed: Odyssey releases 5 oktober 2018: Nye trailers

Med skueplads i det antikke Grækenland, har Ubisoft annonceret lanceringen af Assassin's Creed Odyssey sker 5 oktober 2018.

Assassin's Creed Odyssey giver option for at vælge mellem Alexios og Kassandra som deler gener fra en sand legendary Spartan hero.



Sammen med annonceringen, har Ubisoft frigivet to nye trailers under E3 2018, som inkluderer deres verdenspremiere trailer. Her får man en ret grundig præsentation af Assassin's Creed Odyssey historien sammen med et 8 minutters E3 gameplay walkthrough optaget i 4K.



Som vi kender det fra Assassin's Creed Origins, indeholder Odyssey også tre skill trees, som heletiden åbner for nye skills.



Ifølge Ubisoft, bliver spillet tilgængelig i standard, Deluxe, Gold og Ultimate Editions.

Deluxe Edition tilføjer gear packs, naval pack, XP samt currency boosts. I Gold Edition inkluderes Season Pass, og giver early access til spillet fra 2 oktober 2018.



Ultimate Edition kommer ligeledes med Season Pass, indholdet fra Deluxe Edition, samt samme early access til spillet.



Forudbestiller man Assassin's Creed Odyssey, får man føjet en ekstra mission til Odyssey i form af "The Blind King".



Assassin's Creed Odyssey udkommer til PC, PlayStation 4 og Xbox One.