PUBLISHED : 2018-09-24 07:37:38

Astralis Verdens bedste: GENVINDER MAJOREN

Wembley Arena eksploderede i dansk jubel, da Astralis søndag aften for anden gang i holdets levetid vandt verdens største Counter-Strike turnering foran 8.500 tilskuere.

Med en 2-0 sejr over rivalerne fra NaVi sikrede de danske stjerner sig her til aften Major-titlen for anden gang, ligesom de kan tage mere end 3 millioner kroner med hjem til Danmark.



På trods af, at Astralis kom bagud 3 - 0 på første map, formåede ’dev1ce’ og resten af holdet at vinde sikkert med 6 – 16. Anderledes godt kom Astralis fra start i kampens andet map Overpass, hvor der aldrig var tvivl om udfaldet.



Med aftenens sejr kunne Astralis’ yngste spiller, Emil ’mag1sk’ Hoffmann løfte Major-pokalen for første gang:



- Jeg er bare så glad lige nu. Så sindssygt glad for at være med på det her hold af verdensklassespillere! Det er ubetinget det største jeg har prøvet i min karriere. Alt det vi kæmper for hver evig eneste dag ender i sejr i verdens største turnering. Det her skal helt sikkert fejres med et kæmpe brag!



Også in-game leader Lukas ’gl1ve’ Rossander var en glad mand efter sejren:



- Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Vi spiller bare sindssygt god CS lige nu. Vi forbereder os på alt og selvom vi smider nogle dumme runder, bliver vi bare ved. At vinde en Major én gang er stort, men at vinde en Major to gange er helt vildt jo. Og så med så mange Astralis fans. Det kunne ikke være bedre. De har været så vilde hele vejen, og de fortjener det her! Jeg kan ikke helt rumme hvor stort det er. To Majors er der ikke mange, der nogensinde når at opleve!



Nikolai ’dev1ce1 Reedtz:



- At slå verdens nummer 2 i en propfyldt Wembley Arena og på den måde vinde en Major er helt vildt. Specielt andet map truede med at blive tæt, men vi formåede at holde hovedet koldt og nu står vi her. Det kunne ikke være bedre.



Astralis skal allerede i kamp igen fredag d. 28. og lørdag d. 29. september ved BLAST Pro Series i Istanbul.



Holdet kan opleves på hjemmebane i Royal Arena 3. november, hvor 12.000 tilskuere kan glæde sig til at se det bedste danske hold nogensinde.

Kilde: RFRSH Entertainment / BLAST Pro Series

Image credit: skærm-dumb fra Twitch