AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-04-23 09:59:14

Astralis forlænger med Danny “zonic” Sørensen

Holdet har under hans ledelse vundet en række af verdens største turneringer, herunder ELEAGUE Major’en i januar 2017 og senest Dreamhack Masters i Marseille denne weekend, som holdet vandt på overbevisende vis efter en helt suveræn præstation turneringen igennem.

Siden grundlæggelsen af Astralis i 2016 har holdet været ledet af den danske Counter-Strike legende Danny “zonic” Sørensen.

I dag kan det så offentliggøres at Astralis og “zonic” forlænger samarbejdet, således at kontrakten mellem den populære træner og de danske Counter-Strike stjerner nu er sikret i minimum to år yderligere.

(kredit: RFRSH Entertainment)

Danny “zonic” Sørensen fortæller:

- Jeg har været træner i Astralis i 2 år, hvor vi har opnået nogle rigtig gode resultater. Derudover, har jeg opbygget en masse venskaber og tætte bånd, og det er derfor naturligt fra min side at fortsætte samarbejdet og jeg er både meget beæret og taknemmelig over, at blive tilbudt to år mere, lyder det fra træneren, der fortsætter:

- Jeg er rigtig glad for, at vi endelig kan offentliggøre min forlængelse. Astralis er for mig lidt et hjertebarn, og samtidig betyder det alt for mig, at arbejde i omgivelser og med en organisation i ryggen, der har samme filosofi som jeg i forhold til ledelse og udvikling af et hold. Alle hos RFRSH og på Astralis stræber på, hele tiden at blive bedre, hele tiden at udvikle os og ultimativt at være de bedste til alt, vi gør. Den bølge af popularitet, esport oplever i Danmark lige nu er et resultat af stenhårdt og strategisk arbejde af en organisation, med nogle af de allerdygtigste mennesker ansat på alle pladser.

- Det er det drive, den styrke og den ambition, jeg vil være en del af og sammen med sportsdirektør Kasper Hvidt er der fortsat mange ting, vi vil og skal opnå med holdet. Derfor er det helt perfekt, at vi nu kan arbejde fokuseret på videreudviklingen af spillerne, holdet og vores struktur, fortæller den danske Conter-Strike “Godfather”.

Også Kasper Hvidt, Sportsdirektør i RFRSH Entertainment med ansvar for bl.a. Astralis, er en glad mand:

- Det siger sig selv, at vi gerne ville forlænge med Danny. Han har en kæmpe ære i det, Astralis allerede nu har opnået, og med hans indsigt, personlighed og hans erfaring som både en af de dygtigste spillere i sin tid og en af de mest succesfulde trænere, er der ingen lige nu, der matcher det, han kan. Der er altid ting, vi skal blive bedre til, altid procenter at hente og små ting, vi kan justere for at blive bedre som ledere, mennesker og som hold. Det er noget af det, Danny kan, og han er samtidig et vigtigt samlingspunkt for et hold, der er under et pres som kun få i esport nogensinde vil opleve, konstaterer Hvidt.

- Derfor er det helt naturligt, at vi ønskede at forlænge samarbejdet, og heldigvis er den lyst gengældt.



- Pokalen i Marseille er den første, jeg personligt har været en del af med Astralis, og det er fantastisk at opleve, hvordan holdet hele tiden udvikler sig og er villige til at arbejde med at forbedre sig. Jeg bringer nogle nye ting til både i det praktiske og strategiske, men den her sejr er 100% Dannys og spillernes. Det var outstanding at opleve, hvor voldsomt stærke de var i spillet og mentalt. Det skal bruges til, at tage de næste skridt, slår sportsdirektøren fast.

I forhold til netop fremtiden er Danny “zonic” Sørensen da heller ikke i tvivl:

- Med tilføjelsen af Emil “Magisk”, de gode online resultater og sejren i Marseille falder forlængelsen perfekt. Drengene imponerer mig helt vildt hver eneste dag, og med den dedikation, disciplin og det vanvittigt gode humør, de hver især bringer til holdet, her vi på vej til at blive det bedste Astralis nogensinde. Vi har sagt det før, men jeg tror, at sejren i Marseille og ikke mindst måden, vi gik igennem turneringen beviser min påstand. Og vi er altså kun lige begyndt på udviklingen af det her hold, slår zonic fast.

Astralis’ næste turnering finder sted allerede i næste uge, hvor holdet deltager i IEM Sydney fra 1. maj.