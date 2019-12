AUTHOR :

Astralis i rekord-sponsorat: Tocifret millionbeløb til de danske stjerner

RFRSH Entertainment offentliggjorde tirsdag aften en ny sponsoraftale med tyskejede eSports.com. En aftale, der bringer den nye internationale esportsportal (www.esports.com) og Astralis sammen i de kommende år.

Jakob Lund, Co-Founder hos RFRSH Entertainment og salgsdirektør, kommenterer:

- Vi har indgået en aftale med eSports.com, som vil sikre både vores partner og Astralis massiv, kreativ eksponering samt en række nye måder at aktivere en sponsoraftale. eSports.com investerer markante ressourcer i, at blive det nye internationale onlinecentrum for alt, der har med esport at gøre med unikt indhold og oplevelser til deres brugere. I RFRSH Entertainment deler vi ambitionerne og tankerne om, at skaffe endnu mere fokus på kvalitetsinhold i esport.

- Over de seneste 16 måneder er Astralis vokset voldsomt som dansk og især som internationalt brand, og vi investerer løbende mange ressourcer i, at skabe nye kommunikationsformer og formater omkring holdet. Det er noget af det, vi vil arbejde videre med i det nye partnerskab, og folkene bag eSport.com understreger ambitionerne ved at indgå denne aftale, som med afstand er den største enkeltaftale, vi har lavet i RFRSH Entertainment. Vi har aftalt, ikke at kommentere på de økonomiske detaljer, men vi taler om et flot, tocifret millionbeløb i kroner i en aftale, der løber over de kommende tre år.



ESports.com CEO Michael Broda tilføjer:

- Vi har længe været på udkig efter en stærk partner, der kan hjælpe os etablere eSports.com og sikre både bred og dyb eksponering af sitet og vores brand. Vi har været i dialog med flere større internationale esports-organisationer, og jeg kan kun sige, at vi i RFRSH Entertainment har fundet den stærkeste, mest kreative og nytænkende organisation der kan opstøves. Vi er utroligt glade for at kunne offentliggøre denne aftale med Astralis, som er kommet i stand via RFRSH.

- Astralis har opbygget et ekstremt stærkt brand, som vil hjælpe os med at bringe opmærksomhed og nye øjne på eSport.com, som bliver et centrum for alle esportsfans. Vi udvikler sitet i øjeblikket og vi kommer til at tilbyde baggrund, videocontent, billetsalg til de største turneringer, merchandise og breaking news. Der vil ske meget med sitet over den kommende tid med en række nye og ganske kreative funktioner og indhold.

- Vi har valgt at offentliggøre samarbejdet nu for at invitere alle esportsfans med på turen fra start. Vi kommer til at bygge en platform med alt for den dedikerede hardcorefan og relevant og let-tilgængelig information til alle andre, der blot ønsker at vide, hvornår deres hold spilelr, hvad den seneste kamp blev, næste turnering osv. Partnerskabet med Astralis og RFRSH er et stort og vigtigt skridt, men det er kun et af mange i de kommende måneder.

eSports.com aims to be the biggest eSports portal in the world. The platform will offer coaching by professionals, charity tournaments supported by celebrities, comprehensive statistic data, live coverage and it wants to take sports journalism, in terms of eSports, on a new level.

www.esports.com

RFRSH Entertainment provides winning commercial and marketing strategies for companies looking to enter and succeed in the fast growing and diverse market of eSports. RFRSH Entertainment represents and runs the strategic and commercial operations for Astralis, Heroic, GODSENT. RFRSH Entertainment owns and operates BLAST Pro Series.