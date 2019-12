AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-02-26 13:50:35

Astralis i titelforsvar til verdens største esport-event

Efter en blandet oplevelse i Kiev, hvor både Astralis (i kvartfinalen) og Heroic (i den afgørende gruppespilskamp) blev slået ud af de senere finale-deltagere Na’Vi, er de to hold rejst direkte til Intel Extreme Masters i Katowice , hvor de får selskab af danske North.

Efter en blandet oplevelse i Kiev, hvor både Astralis (i kvartfinalen) og Heroic (i den afgørende gruppespilskamp) blev slået ud af de senere finale-deltagere Na’Vi, er de to hold rejst direkte til Intel Extreme Masters i Katowice , hvor de får selskab af danske North.



Her venter hele verdenseliten i Counter-Strike i en turnering med en samlet præmiepulje på 500.000 USD.



Danny ”zonic” Sørensen, træner for Astralis:

- Top 8 i Kiev var ikke helt, hvad vi håbede, men vi tabte til et hold, der blev slået knebent i finalen, og vi føler at det nye line-up med Emil ”Magisk” Reif allerede nu viser nogle af styrkerne. Vi er stadig et nyt hold, men Emil er en ekstremt dygtig spiller, og vi har nu nogle klarere roller på holdet end tidligere, og det kan man allerede mærke nu. På den helt korte bane er vi selvfølgelig ikke lige så stærke, som vi var på toppen, men over de kommende turneringer tror jeg vi vil se et endnu stærkere Astralis.



- Vi står skarpere nu end for bare et par uger siden og har fået endnu mere firepower. Vi går altid efter at vinde hver eneste kamp, og selvom vi har et stykke vej at gå endnu er jeg overbevist om, at vi med det her line-up kan blive det bedste Astralis-hold nogensinde. Konkurrencen er også hårdere end nogensinde, så vi skal forbedre os, hvis vi skal vinde de store turneringer, men det er det, vi arbejder for hver dag. Vi kom i top 8 i Kiev, men vi vandt turneringen sidst, vi var her i Katowice, så alt kan ske. I første omgang er målet at komme blandt de sidste 4, så kan alt ske.



Heroic og North deltager også i turneringen. Hele programmet og detaljer findes HER

Kilde: RFRSH Entertainment / BLAST Pro Series

Image credit: RFRSH Entertainment / BLAST Pro Series