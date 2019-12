AUTHOR :

Astralis indgår flerårig, global million-aftale med Unibet om hovedsponsorat

Astralis har i dag offentliggjort en global samarbejdsaftale med Kindred Group, der står bag et af verdens største betting-selskaber Unibet.



Unibet bliver dermed hovedsponsor og officiel betting partner for Astralis. Selskabet vil ud over eksponering og aktivering af sponsoratet samarbejde med de danske Counter-Strike stjerner om et øget engagement med det voksende, globale esport-publikum.

Rhodri Darch, CSO og CCO for Kindred Group fortæller:

- Esport er gennem de sidste mange år vokset fra at være noget, der blev spillet bag en lukket dør på teenageværelserne til en millardindustri med en hastigt voksende global fanbase på mere end 300 millioner. Astralis er kendt for deres strategiske tilgang til spilllet og deres fantastiske teamwork, og der er ingen tvivl om, at Astralis er den klarest lysende stjerne på Counter-Strike himlen i øjeblikket. Vi er ekstremt stolte over at være en del af verdens bedste hold, som ud over store 8 titler i år netop har vundet den internationale pris som "Esports Team of the Year".

- Vores mål med partnerskabet er at støtte det store arbejde, der gøres i RFRSH for at gøre Astralis endnu mere konkurrencedygtige og få endnu flere folk til at få øjnene op for en ekstremt interessant og fascinerende verden, som esport virkelig er, siger Rhodri Darch.

Det flerårige sponsorat, der har en samlet værdi på et tocifret millionbeløb, giver Unibet globale rettigheder til brug af brandet og holdet. I aftalen indgår en række aktiviteter og produktion af eksklusivt indhold omkring Astralis, Counter-Strike og om esport generelt, som Unibet vil eksponere på selskabets internationale platforme.

Jakob Lund Kristensen, co-Founder af RFRSH Entertainment, fortæller:

- Vi er selvsagt ekstremt stolte over at kunne tiltrække et sponsorat af dette omfang og af at byde Unibet velkommen som sponsor for Astralis. Det er en aftale, der vil sikre Astralis stabilitet og vækst over en længere årrække og ved at indgå en lang aftale, som vil være synlig på tværs af alle Unibets markeder, cementerer vi både Unibet og Astralis som vigtige og dominerende spillere på den globale esports-scene i de kommende år.



- Det er en virkelig stærk kommerciel aftale for Astralis, og det har været et fælles ønske de to virksomheder imellem at sikre en stærk, gensidig aftale, der også sikrer en reel værdi for fansene. Vi glæder os derfor til at præsentere en række nye initiativer i de kommende måneder og år, og glæder os i første omgang over at være i stand til at have indgået et sponsorat af denne størrelse og værdi for fans, organisation og partner, slutter Jakob Lund Kristensen.

Vil give tilbage til esporten

Som hovedsponsor for verdens førende Counter-Strike hold sigter Unibet mod at involvere mange flere mennesker i esporten.

- Som officiel betting partner for Astralis sender vi et klart signal om det enorme potentiale vi ser inden for esport, og vi ser frem til at give vores kunder dedikeret og engagerende indhold om holdet, turneringerne og esport generelt.

- Vi betragter sponsoratet som en langsigtet investering i Astralis og i esportens fremtid. Unibet er her for at blive og for at gøre en forskel, slår Rhodri Darch fast.

Parterne er enige om, ikke at kommentere yderligere på værdien af aftalen eller aftalens indhold, der vil blive tydeliggjort over de kommende måneder.

