AUTHOR :

PUBLISHED : 2019-03-18 13:40:10

Astralis møder verdens bedste hold i São Paulo

Tophold fra hele verden mødes i Brasilien til kamp om BLAST Pro Series-trofæet. Danske Astralis er med, men må overlade rollen som publikumsfavorit til hjemmeholdet, MIBR, når 6.000 brasilianere fylder den legendariske arena, Ginásio do Ibirapuera, i São Paulo.

*Pressemeddelelse

Tophold fra hele verden mødes i Brasilien til kamp om BLAST Pro Series-trofæet. Danske Astralis er med, men må overlade rollen som publikumsfavorit til hjemmeholdet, MIBR, når 6.000 brasilianere fylder den legendariske arena, Ginásio do Ibirapuera, i São Paulo.

BLAST Pro Series São Paulo begynder den 22. marts med de indledende gruppekampe og afgøres foran de mange tilskuere i Ginásio do Ibirapuera den 23. marts med alle de afgørende kampe og selvfølgelig finalen.

Det danske stjernehold, der er bredt anerkendt som verdens bedste, har for nylig vundet den prestigefyldte Major i Katowice. I finalen var man oppe mod det finske hold ENCE, der også deltager ved BLAST Pro Series São Paulo.

Danny “zonic” Sørensen, træner, Astralis:

• "Vi er klar til kamp, også selvom det bliver en kæmpe udfordring mod de andre tophold, som BLAST Pro Series São Paulo er spækket med. Vi glæder os til at møde ENCE igen. De overraskede mange til Majoren og fortjener i den grad en plads til denne turnering."

• "Jeg må indrømme, jeg glæder mig helt vildt til at opleve de brasilianske fans gøre arenaen til et inferno at spille i. Jeg har store forventninger til dem, og de har da også noget at leve op til. Danskerne i Royal Arena har været fuldstændigt fantastiske de seneste to år, og både i Istanbul og Lissabon var stemningen også for vild."

Det fulde program for BLAST Pro Series São Paulo er blevet frigivet, og Astralis skal i første kamp op imod deres rivaler fra 2018, Team Liquid.

Lukas “gla1ve” Rossander, spiller og kaptajn, Astralis:

• "Det er en interessant måde at starte turneringen på at møde Liquid i vores første kamp. Vi har haft nogle hårde og spændende opgør mod dem. De er et stærkt hold, hvilket giver os meget lidt plads til fejl lige fra starten af."

• "Men stærke eller ej, vi skal er nødt til at være 100 % forberedte, uanset hvem modstanderen er. Der er så mange sindssygt dygtige hold og spillere til BLAST Pro Series São Paulo, og ingen får nemt ved at vinde turneringen. Vi føler os klar til at forsvare titlen, men vi tager én kamp ad gangen."

• "Der er ingen tvivl om, at MIBR vil gøre alt for at vinde på hjemmebane. De brasilianske fans er kendt for at være sindssyge på lægterne, og med så mange tusind i ryggen kan det kun blive vildt."

Astralis har været altdominerende på verdensplan i næsten et år. I 2018 vandt holdet hele 10 store turneringer, inkl. en Major, som holdet tilmed genvandt i marts 2019.

Holdet har ligget nummer 1 i verden siden slut april 2018 og har siddet på førstepladsen i 74 uger i alt, hvilket er rekord.

Husk at læse vores GUIDE: Valg af grafikkort 2019

Astralis har vundet BLAST Pro Series Istanbul og BLAST Pro Series Lisbon i 2018.

Følgende hold deltager ved BLAST Pro Series São Paulo:



• Astralis (dansk)

• ENCE (finsk)

• Team Liquid (amerikansk)

• MIBR (brasiliansk)

• NiP (svensk)

• FaZe Clan (europæisk)

BLAST Pro Series São Paulo begynder den 22. marts og afgøres dagen efter i et propfyldt Ginásio do Ibirapuera foran 6.000 brasilianske fans. Turneringen blev udsolgt på bare 24 timer.

Turneringen kan ses live på TV 2 ZULU, TV 2 PLAY og på twitch.tv/blastproseries.

Se det fulde program her

Billede & Kilde

rfrsh.net