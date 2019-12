AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-04-03 23:35:30

Astralis melder afbud til ESL One: Cologne 2017

Astralis var sat til at figurere i det tyske til sommer. Nu har de danske eSports-stjerner valgt at prioritere anderledes.

Astralis var sat til at figurere i det tyske til sommer. Nu har de danske eSports-stjerner valgt at prioritere anderledes.

ESL One: Cologne 2017 skydes i gang den 6. juli. Det kommer dog til at ske uden danske Astralis, som et af de repræsenterede CS:GO-hold.

Astralis har valgt at melde afbud til eventet i Tyskland, fordi de i stedet vil bruge tiden på at forberede sig optimalt til PGL Majo: Krakow 2017. Det bekræfter Astralis på deres officielle Twitter-profil.

FaZe Clan, SK Gaming og Virtus er indtil videre de eneste hold, der har meldt deres deltagelse ved ESL One: Cologne 2017.

I alt 16 hold vil komme til at deltage i turneringen. 14 af disse kommer til at være dirkete inviteret, mens de sidste to skal kvalificere sig.

Den samle pengepræmier for ESL One: Cologne 2017 forventes at lande på 250.000 dollars. Til sammenligning vil der være intet mindre end 1.000.000 dollars på højkant.