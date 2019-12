AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-07-30 22:57:17

Astralis modtager invitation til ESL One New York 2017

Astralis er et af i alt otte hold, der til august skal kæmpe om den samlede sejr ved ESL One New York 2017.

ESL One New York vender for andet år i træk tilbage til Barclays Centre i Brooklyn, New York. Denne gang er der en samlet præmiepulje på 250.000 dollars at få fingrene i.



I alt seks eSports-hold kan se frem til at modtage direkte invitationer. Derudover vil to yderligere hold få lov til at deltage via en europæisk og amerikansk kvalificering, der finder sted fra den 19. og 20. august.



Indtil videre har fem hold fået en invitation. En af dem er det danske CS-GO-hold i form af Astralis.



Astralis skal i dette års turnering forsøge at gøre det bedre end sidste år, hvor holdet allerede blev slået ud i gruppespillet.



Det var Natus Vincere der sidste sikrede sig sejren ved ESL One New York. Det skete med en finalesejr over Virtus.pro.