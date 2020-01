AUTHOR :

PUBLISHED : 2019-04-10 07:21:08

Astralis skal forsvare BLAST Pro Series-titlen i Miami - kan vinde tredje trofæ i træk!

Verdens bedste Counter-Strike-hold, danske Astralis, drager til Miami, USA for at forsvare deres BLAST Pro Series-titel og kæmpe med om den samlede præmiepulje på 1,6 millioner kr.

Verdens bedste Counter-Strike-hold, danske Astralis, drager til Miami, USA for at forsvare deres BLAST Pro Series-titel og kæmpe med om den samlede præmiepulje på 1,6 millioner kr.

Astralis skal forsvare BLAST Pro Series-titlen i Miami - kan vinde tredje trofæ i træk!

For tre uger siden vandt Astralis BLAST Pro Series São Paulo. Nu går turen til Miami, USA, den 12.-13. april, hvor verdens bedste hold møder sine nærmeste rivaler i kampen om 830.000 kr. samt muligheden for at vinde tredje BLAST-turnering i træk.

Lukas “gla1ve” Rossander, kaptajn, Astralis:

• Vi glæder os super meget til at komme til USA med støtten fra alle vores danske fans i ryggen. Der skal nok være et fantastisk publikum i arenaen, og vi håber selvfølgelig også at se en masse danskere iblandt. Og så er det selvfølgelig også fedt at vide, at der sidder så mange tusinde danskere og ser med hjemme i stuerne. Selvom vi ikke kan høre dem på samme måde, betyder det bare så meget at vide, at støtten til os er så omfattende, som den er.

• Mange vil nok pege på os som favoritter, men det går vi ikke så meget op i. For os er det endnu en turnering med et vist antal kampe, vi skal ud at vinde. Det er et sindssygt stærkt felt af hold, og Team Liquid er helt sikkert blandt favoritterne, især når nu de er på hjemmebane. Men vi har efterhånden været vidne til nogle ret vilde tilskuere på andres hjemmebaner i både Istanbul og São Paulo, så vi ved, hvad der venter os.

Danny “zonic” Sørensen, træner, Astralis

• Vi ved, at alle hold kigger på os og studerer os nøje. Det er svært at blive på toppen, men vi har alle forudsætninger for at fortsætte eventyret, hvis vi bliver ved med at arbejde på de måder og med de folk, vi gør. Vi har brugt ugerne efter turneringen i Brasilien på at forberede os og føler os godt klar til udfordringen.

• De fleste fans i arenaen kommer jo nok for at heppe på de amerikanske hold i Cloud9 og Team Liquid, men at vores fantastiske danske fans er i undertal har ikke stoppet os før. Vi elsker alt den støtte vi ser, både i arenaen, online og bag tv’et.

Nicolai “dev1ce” Reedtz, spiller, Astralis, vandt sin 13. MVP pris til BLAST Pro Series São Paulo.

• Det er altid dejligt at blive MVP, men for mig handler det mere om turneringen og mit hold. Uden mine holdkammerater og organisationen bag os, så ville jeg slet ikke have muligheden for at spille som jeg gør. Vi har nogle fantastiske rammer at spille under, og vores samarbejde på holdet er helt unikt. Jeg har kæmpestor tillid til mit hold, og jeg glæder mig til at spille foran alle i Miami, siger Nicolai “dev1ce” Reedtz.

Holdene til BLAST Pro Series Miami:

• Astralis (Danmark)

• NAVI (Ukraine)

• MIBR (Brasilien)

• Cloud9 (USA)

• FaZe Clan (Europa)

• Team Liquid (USA)

Du kan følge Astralis igennem hele BLAST Pro Series Miami d. 12.-13. april på TV 2 Zulu og TV 2 Play, eller online på:https://www.twitch.tv/blastproseries

Se det fulde program for turneringen her: https://blastproseries.com/miami/tournament-schedule/

BLAST Pro Series Miami indeholder en præmiepulje på 1,6 millioner kroner, hvor vinderen tager knap 830.000 kroner med hjem.

Pressemeddelelse og fotos RFRSH Entertainment