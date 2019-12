AUTHOR :

Astralis skriver historie med sejren ved ESL Pro League i Odense

I en tætpakket Arena Fyn i Odense skrev Astralis søndag aften historie, da de vandt deres niende titel i 2018.

De to titler til sammen udgør præmiesum på ca. 8,2 millioner danske kroner.



Astralis stod i finalen over for amerikanske Team Liquid, som danskerne tidligere i turneringen

havde slået. Amerikanerne kom dog bedst fra start i finalen, der var bedst af fem maps, og

vandt sikkert første map med 16-8. Anderledes så det ud i andet map, hvor danskerne fik

udlignet til 1-1, og så var de mange danskere i Arena Fyn for alvor tændt. Astralis så langt hen

af vejen sikre ud på tredje map og kom foran 10-5 ved halvlegen. Selvom Team Liquid fik

udlignet til 11-11, så vandt Astralis tredje map med 16-11. Fjerde map blev aldrig rigtig

spændende og efter 26 runder og en map-sejr på 16-10 brød jublen for alvor løs i Odense.



Lukas ‘gla1ve’ Rossander sagde efter finalesejren:

- Først og fremmest har det været helt vanvittig fedt at spille foran så mange danske fans og

endelig få den sejr, vi har arbejdet så hårdt for. Vi kunne virkelig mærke opbakningen i dag og

må bare erkende, at de danske fans er for vilde.



Vi kommer ikke super godt fra start, men tager så tre maps i streg. Jeg synes, Team Liquid

spiller en god kamp og det var på ingen måde nemt for os i dag. Vi spiller rigtig god

Counter-Strike, og at vi nu har vundet ni trofæer i 2018 og tilmed er de første nogensinde til at

tage Grand Slam-titlen er virkelig stort.



- Vi arbejder så hårdt for det her, hver evig eneste dag og jeg er så glad og stolt over hvad vi

har præsteret i 2018 indtil videre. Nu skal vi slutte året ordentligt af ved BLAST Pro Series i

Lissabon i næste weekend, det er vores næste store mål.



Nicolai ‘device’ Reedtz var ligesom holdkammerat Lukas ‘gla1ve’ Rossander en glad mand efter

den historiske sejr:

- Vi spiller i en helt vild kulisse i dag og har fået en helt fantastisk opbakning fra de mange

fremmødte danskere, der har støttet os i både semifinalen og i finalen. Der har været så vild en

stemning hele weekenden, og det er så fedt endelig at kunne tage en sejr på hjemmebane.



- Jeg synes egentlig, Team Liquid kommer godt fra start og man skal ikke glemme, at det altså

er et hold, der i går spiller en virkelig flot semifinale mod mibr, og som ligger nummer to på

verdensranglisten. Det er et rigtig godt hold vi møder, og jeg er enormt stolt over, at vi formår at

tage sejren i dag. Næste store mål er BLAST Pro Series i Lissabon og vi vil gøre alt hvad vi kan

for at få vores tiende sejr i 2018.



Astralis spiller årets sidste turnering fredag og lørdag, når BLAST Pro Series runder året af i

Lissabon.

