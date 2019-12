AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-11-26 08:51:33

Astralis vinder i Arlington og tager 8. trofæ i 2018

Astralis vandt natten til mandag dansk tid holdets ottende trofæ i 2018, da de i ECS finalen i Arlington slog MIBR med 2-0. Udover trofæet kan de danske verdensstjerner tage 250,000 USD med sig hjem.

Pressemeddelse**

Astralis vandt natten til mandag dansk tid holdets ottende trofæ i 2018, da de i ECS finalen i

Arlington slog MIBR med 2-0. Udover trofæet kan de danske verdensstjerner tage 250,000 USD

med sig hjem.



Danskerne kom bedst fra start i finalen og var ikke på noget tidspunkt bagud i første map, der

blev vundet med 16-14. Anderledes gik det på andet map, hvor der i de første runder stod MIBR

på det meste. Efter en pausestilling hvor danskerne var nede med 8-7, kom Astralis tilbage i

kampen og tvang MIBR ud i to gange overtid. Efter en intens affære vandt Astralis andet map

med 22 - 20 og sikrede sig dermed deres ottende trofæ i 2018 samt 250,000 USD.



Efter finalen sagde Lukas ‘glave’ Rossander:



- Det var en virkelig intens kamp. Jeg tror aldrig, jeg har spillet så intens en kamp før. Andet

map kunne være gået begge veje, men vi kæmper os igennem kampen og nu står vi her og kan

løfte vores ottende trofæ i 2018. Det er helt vildt. Vi formår at holde hovedet koldt, når det

virkelig gælder og det bliver altafgørende i dag.

HUSK vi snart sætter vores STORE Advent giveaway igang på vors YouTube kanal. Find den HER



- Konkurrencen er virkelig tæt blandt de allerstærkeste hold, og det kræver hele tiden mere at

forblive foran de andre. Når alle kigger på dig og studerer dit spil, er det ikke nok at forblive på

niveau. Du skal hele tiden forbedre dig bare for at holde niveau, og det formår vi, selvom de

andre gør det godt, siger Lukas ‘glave’ Rossander, der sammen med resten af Astralis nu har

ligget nummer 1 på verdensranglisten i historiske otte måneder i streg.



Astralis har spillet 14 LAN events med deres nuværende line-up og de har nået finalen ti gange.

Heraf har de altså nu vundet 8 med sejren i Arlington.



Næste gang Astralis skal i kamp er ved ESL Pro League i Odense, der løber af stablen fra d. 4.

december.



Sidste turnering for Astralis i 2018 er BLAST Pro Series i Lissabon d. 14. og 15. december.

Billede & Kilde

RFRSH Entertainment / BLAST Pro Series