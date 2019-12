AUTHOR :

Astralis-spillere er verdens mest vindende nogensinde!

Hvis nogen mener, at det er verdens bedste mandag for Astralis, tager de nok ikke meget fejl. Da Astralis søndag aften vandt ELEAGUE Premier 2018 kunne de nemlig ikke blot cementere førstepladsen på verdensranglisten og kalde sig verdens bedste hold,

Da Astralis søndag aften vandt ELEAGUE Premier 2018 kunne de nemlig ikke blot cementere førstepladsen på verdensranglisten og kalde sig verdens bedste hold, de vandt også 3.2 millioner kr til deling.

Netop den præmiesum betyder, at to af Astralis-spillerne nu kan kalde sig verdens mest vindende Counter-Strike spillere gennem tiden!

Således er Andreas “Xyp9x” og Peter “dupreeh” Rasmussen nu verdens nummer 1 og 2 på listen over spillere, der samlet har vundet flest præmiepenge i turneringer mens Nicolai “dev1ce” Reedtz ligger nummer fire på listen.

Detaljer:

• NOCCO indbringer Astralis et årligt millionbeløb

• Andreas ”Xyp9x” Højsleth har nu vundet 5,3 millioner

• Peter ”dupreeh” Rasmussen har nu vundet 5,2 millioner

• Astralis har vundet 4 turneringer i år alene

• Astralis indtager suverænt verdensranglistens førsteplads

• ELEAGUE Premier 2018 indbragte holdet 500.000 dollars (3,2 millioner) i præmiepenge

Samme dag, Astralis-holdet kunne løfte årets 4. pokal, skrev de også under på en stor sponsor-aftale med fintness-drikken NOCCO, som bringer holdet i selskab med stjerner som Pernille Blume, det svenske ishockey-landshold, NFL spilleren Andreas Knappe og OL/VM svømmeren Michelle Coleman.

Andreas “Xyp9x” Højsleth fortæller:

- Det har været nogle vilde uger for os. Når man bruger så meget tid på, at forberede og forbedre sig, som vi gør, er det en kæmpe forløsning at vinde sæsonens sidste turnering og dermed sikre førstepladsen over sommeren. At vi samtidig kan mærke en konstant stigende opbakning fra fansene og vi kan indgå sponsoraftaler som den, der blev lavet med NOCCO igår, viser hvor meget esport har flyttet sig.

- At vi nu også ligger øverst på præmie-listen er et resultat af det arbejde, holdet, organisationen og alle omkring os har gjort for konstant at blive bedre. Det handler om Astralis’ dominans som hold, hvor Peter (dupreeh) og jeg har været på holdet fra start sammen med Nicolai (dev1ce)., som ligger 4. Pengene betyder da noget og det er en kæmpe glæde at kunne leve af det, man elsker at lave, men det som betyder allermest for mig og for holdet er at vinde, og at hive trofæer med hjem. Forhåbentlig er det også noget, danskerne er stolte over.

Knappe, Blume og alle de andre: Performance handler om en sund livsstil

God fysisk form, en varieret kost og generelt fokus på en sund livsstil nogle af hovedelementerne i Astralis’ position som verdens bedste Counter-Strike hold. I jagten de ekstra procenter, som skal styrke spillerne og holdet yderligere kan Astralis i dag offentliggøre et samarbejde med organisationen bag fitness-drikken NOCCO, som vil bringe esports-stjernerne i selskab med topatleter som Pernille Blume, det svenske ishockey-landshold, NFL-spilleren Andreas Knappe og verdens bedste svømmer Michelle Coleman.

Ud over det rå talent, analytisk sans og skarp kommunikation, en uovertruffen reaktionsevne, masser af træning samt erfaring fra de største scener i verden, er evnen til at holde knivskarpt fokus over mange timer altafgørende i esportens verden. Her spiller netop den fysiske form en afgørende rolle.

Kasper Hvidt, sportsdirektør hos RFRSH Entertainment, der repræsenterer Astralis:

- Fuldstændigt som i enhver anden sport, arbejder vi målrettet på at forbedre de enkelte spilleres og holdets samlede performance. Det handler blandt andet om rammerne for holdet, træningsmetoderne, data-analyse, den mentale styrke og den fysiske form. Den tekniske stab omkring Astralis består ud over træneren og vores analytikere blandt andet af en sportspsykolog, fysisk træner, fysioterapeut, body-SDS, en holdlæge og en diætist.

- En god fysisk form er afgørende for spillernes evne til at koncentrere sig længe af gangen, og det er egentlig ligegyldigt om du er Astralis, om du gamer lidt for dig selv, eller om du sidder foran skærmen af andre årsager. Du vil altid forbedre din præstation ved at være i god form og leve sundt, og for os er et samarbejde med et selskab som NOCCO en helt naturlig del af vores jagt på de sidste procenter. Som sportslig ansvarlig er det en god dag, når vi kan indgå samarbejder som det her.

Emil Dreyer, brand manager, NOCCO, fortæller:

- Der er ingen tvivl om, at vores motivation for at træde ind i esportens verden er RFRSH’s strategiske og dybt professionelle indgangsvinkel til performance-optimering. Det, Astralis har opnået, og metoderne er helt unikt i esport og det er afgørende for os, at blive assiocieret med absolutte topatleter, der tager deres sport seriøst. Efter at have fulgt og mødt spillerne og organisation bag, kan vi konstatere at NOCCO og Astralis har næsten identiske værdier.

- Vi kan bakke op om hinandens visioner og præstations-ideologier på tværs af organisationer og mellem vores ambassadører, som kommer til at udnytte hinandens kompetencer og erfaringer på forskellige niveauer. Astralis kommer til at være en del af et ambassadørkorps, der blandt andet består af folk som Pernille Blume, Andreas Knappe og en række andre topatleter, der der tror på det samme i forhold til hele tiden at forbedre og udvikle sig selv. De kommer til at lave en del sammen, som vi glæder os til at fortælle meget mere om.

NOCCO er en funktionel drik der adskiller sig fra konkurrenterne ved at være meget mere end en energidrik. Kombinationen af en god smag tilsat vitaminer, en tilpasset mængde koffein og aminosyrer er skabt til atleten, der har ekstremt fokus på performance og derfor kan udnytte de funktionelle fordele NOCCO tilbyder.

Emil Dreyer fortsætter:

- Koffein og aminosyrer er anerkendt som præstations-understøttende og bliver brugt af de største atleter og forbund i verden. NOCCO er født i og har sine rødder hos motions- og fitnesssegmentet og vi håber at vores erfaringer samt produktets funktionalitet vil hjælpe Astralis, Kasper Hvidt og hele RFRSH-teamet til at løfte præstationerne præstationer yderligere.

- Samtidig sætter esport og Astralis nye standarter for NOCCO, og ambitionen er, at vi gennem Astralis’ kommercielle styrke og format kan tage kampen op med konkurrenterne på den helt store scene, lyder det.

