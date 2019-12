AUTHOR :

Australier har verdensrekorden i at spille Call of Duty: Black Ops 2 non-stop

Er du smadret efter en 24 timers Twitch stream, så bør du måske tjekke denne australier, som har spillet Call of Duty: Black Ops 2 i over 5 dage i streg.

Drømmer du om at komme i Guinness Rekordbog, så finder der rekorder nemmere and tangere end rekorden i at spille Call of Duty: Black Ops 2 uden ophold. Dog skal der med ophold tages med et gran salt gutten faktisk fik lov til at holde 10 minutters pause for hver time.



Easy peacy tænker du måske, men hvis det omhandler en rekord på 5 ½ dag, så falder entusiasmen måske en kende.



Historien omhandler en gut fra Australien ved navn Okan Kaya, som mildest talt smadrer den tidligere rekord på 120 timer og 7 minutter.



Ud over den indlagte pause på 10 minutter for hver time, så forlyder det hans indtag af energy-drik og lette måltider, var opskriften på hans imponerende bedrift.



Det skal også nævnes muligheden for at samle hans 10 minutters pauser sammen, og dermed have mulighed for at sove undervejs, var en del af konceptet.



Under hans rekordforsøg udtalte gutten ligeledes



” My hands were cramping up and I went through a lot of bandages. I even tried to ‘pad up’ my controller.”



Inden du overhovedet overvejer at gøre ham kunsten efter, så døde en Twitch streamer fornyligt af noget lignende, og her var der kun tale om en 24 timers stream.