PUBLISHED : 2018-05-11 10:49:14

Battlefield 1 easter egg afslører Battlefield V release datoen?

EA forventes at afsløre detaljerne for deres kommende Battlefield spil 23 maj, men nu ser det ud til fans af Battlefield kommer EA i forkøbet.

Battlefield 1’s første expansion, They Shall Not Pass, kom på markedet i marts 2017, og her blev en låst dør hurtigt spottet i kælderen i Fort Vaux mappet. Her var gode råd dyre, og indtil for nyligt, er det ikke lykkedes nogen at komme forbi denne forhindring.



EuroGamer skriver blandt andet:



”a recent patch added a hidden button system that allows you to open the door. Spell out the word “isolement” (which is apparently French for “isolation”) by pressing the hidden buttons in the right order and voila, you’re in”



Rummet afslører dog ikke umildbart noget ud over et halvfærdigt billede af en hest, elle gemmer der sig rent faktisk mere end først antaget.



Få hele afsløringen i nedenstående video.