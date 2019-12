AUTHOR :

Battlefield 1 releaser en af deres premium maps gratis i denne uge

En af de helt store indtægtskilder hos udviklerne af spil, er gennem lancering af DLC pakker. Disse pakker indeholder ofte nye våben og nye baner m.v., som du går glip af, hvis du ikke ønsker at bruge penge på at købe disse.

Det forsøger DICE at kompensere for, ved at frigive en DLC til Battlefield 1 kvit og frit i dette uge. Der er denne gang tale om Prise de Tahure mappet, som tidligere kun var tilgængelig gennem Premium Pass eller deres They Shall Not Pass expansion.



Lanceringen kommer til PC, PS4 samt Xbox One fra 16 januar, og bliver gratis for alle. Giver det smag for mare, så afholder DICE fra 22 januar et endagsevent, hvor der bliver mulighed for at afprøve They Shall Not Pass og In the Name of the Tsar expansions, som bliver en del af Turning Tides DLC’en, Gallipoli Trial.



I 2018 forventes det EA annoncerer et nyt Battlefield.

