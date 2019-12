AUTHOR :

PUBLISHED : 2019-01-15 09:23:29

Battlefield 5 Chapter 2: Lightning Strikes frigives 17 januar. Full patch release notes afsløret forud

Electronic Arts og DICE har annonceret Battlefield 5 Chapter 2: Lightning Strikes releases 17 februar 2019.

Electronic Arts og DICE har annonceret Battlefield 5 Chapter 2: Lightning Strikes releases 17 januar 2019.

I samme ombæring har de frigivet release notes, hvortil de selv omtaler kommende lancering med ”intense version of Conquest that enables more tactical gameplay between two teams of 16 players on the Arras, Rotterdam, and Hamada maps”



Electronic Arts og DICE føjer fire nye våben til, som kommer via Weekly Challenges, som bliver en del af Chapter 2: Lightning Strikes.



Udviklerne skulle efter signende have lyttet meget til deres communities til dette release, og blandt andet vender Rush mode tilbage samt et nyt Grand Operation.



DICE har også implementeret Time to Death og Death Experience fixes.



”The name of the enemy that has killed a player is now shown in the game world when the player has died, improve the death experience with the addition of a camera that now follows and zooms towards the killer”



Det vil ifølge DICE skabe bedre forstående blandt spillerne for, hvem der dræbte dem og positionen for den skyldige spiller.



Den første 2019 opdatering til Battlefield 5 frigives altså fra 17 januar. Klik HER for at finde den komplette changelog. (åbner ekstern PDF dokument)

Billede & Kilde

Electronic Arts, DICE