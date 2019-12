AUTHOR :

Battlefield 5 battle royale mode, Firestorm, frigives i foråret 2019

Electronic Arts og DICE har afsløret roadmap til Battlefield 5, og her fremvises deres battle royale mode, Firestorm, bliver lanceret i foråret 2019.

Electronic Arts og DICE har afsløret roadmap til Battlefield 5, og her fremvises deres battle royale mode, Firestorm, bliver lanceret i foråret 2019. Dermed en forsinkelse på mindst 4 måneder, hvor konkurrenten, Black Ops 4, får lov til at suge noget triple-A battle royale saft fra genren.

Ifølge udviklerne fra, sigter Firestorm lanceringen efter at kunne levere toppen af kransekagen fra Battlefield ind i et battle royale mode, som kendetegner Battlefield serien, og som mange kloden rundt elsker spille for.



Et nyt ”Greece map”, skulle også føjes til ved samme release i foråret 2019.



”Players will join a massive aerial invasion along the Cretan coast. The Allied side is desperate to cling to the island under attack by the Axis, attempting to break through the British defenses air superiority and paratroops. This map aims to bring all-out war defined by a power struggle between tank control versus air superiority”



Nedenstående et det komplette roadmap til Battlefield 5.



