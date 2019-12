AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-08-30 15:22:46

Battlefield 5 forsinkes til 20 november

Havde du set frem til at springe ombord i Battlefield 5 fra 19 oktober, så må vi skuffe dig på vegne af Electronic Arts og DICE. De omtalte aktøre, har nemlig valgt at trække pinen frem til 20 november 2018 – en dato som forlyder godt kan forlænges yderligere.

Havde du set frem til at springe ombord i Battlefield 5 fra 19 oktober, så må vi skuffe dig på vegne af Electronic Arts og DICE. De omtalte aktører, har valgt at trække pinen frem til 20 november 2018 – en dato som forlyder godt kan forlænges yderligere.



Forsinkelsen skulle ifølge udviklerne bag, skyldes forsinkelse på visse spiloptimeringer, som meget vel kunne skyldes ankomsten af RTX 20XX serien fra NVIDIA. Alternativ skal forhalingen findes et andet sted, da spil som Call of Duty Black Ops 4 og Red Dead Redemption 2. Call of Duty Black Ops 4 sendes på gaden 12 oktober, og Red Dead Redemption 2 til PS fra 26 oktober 2018.

Husk at følge os på YouTube, hvor vi anmelder fede produkter. Find os HER



Open beta Battlefield 5 sættes stadig i gang fra 6 september.

Læs resten HER