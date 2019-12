AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-08-21 10:10:25

Battlefield 5 open beta starter 6 september og 4 september for early access brugerne

Gamescom bringer andet end NVIDIA RTX grafikkort med sig. DICE har annonceret Battlefield V open beta starter 4 september 4th for alle early access brugerne og 6 september for alle på Origin til PC.

Open beta vil bringe soon-to-be-iconic Rotterdam mappet med sig i Conquest mode sammen men Arctic Fjord i både Conquest og Grand Operations.



Revealed just last week, the Rotterdam map will immerse players in a battle fought throughout the streets of Holland where the game’s dynamic physicality and destruction will be on full display. New to the Battlefield franchise, Grand Operations is a multiplayer experience across multiple maps and modes that that takes players through a powerful narrative journey inspired by historical events.