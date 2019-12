AUTHOR :

PUBLISHED : 2019-03-15 11:18:25

Battlefield V Firestorm battle royale mode frigives 25 marts

Det er næsten fire måneder siden Battlefield V blev lanceret, og spillets planlagte Battle royale mode, Firestorm, har nu fået en startdato.

Det er næsten fire måneder siden Battlefield V blev lanceret, og spillets planlagte Battle royale mode, Firestorm, har nu fået en startdato. Fra den 25. marts ifølge Electronic Arts og DICE, vil udviklerne bag Battlefield serien lancere til Battlefield V i form af en opdatering, downloadet via Origin appen eller via Xbox Live / PlayStation Network.



Dermed ser vi for første gang et Battle Royal tilføjes til serien.



I nedenstående trailer, sendes teamet ned i et open-world map uden kampudstyr. Efter du rammer jorden, bliver din første opgave at finde våben og udstyr, som følges op at hardcore kamp mod alle fjender du møder eller lander i nærheden af dig.

Kilde: Gamespot

BFV’s nye multiplayer mode tyder på at holde fast i battle royale konceptet, med en række våbenklasser på forskellige niveauer af sjældenhed, begrænset ammunition / health samt køretøjer.

Hvorvidt Firestorm får succes, vil kun tide vise. Det er en genre med hård konkurrence fra Apex og Fortnite, men måske kan Firestorm drage fordel af Battlefields fanskare.

Kilde & Billeder:

Battlefield