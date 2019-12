AUTHOR :

Battlefield V lanceres uden paid DLC eller Premium Pass

En af de meget omdiskuterede tiltag fra spiludviklerne for at tjene penge på deres computerspil, er microtransactions og muligheden for integration af Premium Pass/paid DLC indhold.

Til dem af jer der ikke er fan af season pass eller DLC, der frigives med et prisskilt, vil det uden tvivl glæde jer Battlefield V lanceres UDEN PREMIUM PASS og paid DLC. I stedet opfordrer DICE spillerne til at tilmelde sig deres ”Tides of War services”

“Tides of War is our new approach to live services, where players will set out on an epic journey with their Company in unexpected battles throughout World War 2. There will be no premium pass, all players will have access to the same maps and modes, keeping the community unified as they progress through Battlefield V.”