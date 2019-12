AUTHOR :

Battlefield V microtransactions forbeholdes kun til kometiske items i spillet

Micro-transaktioner får det ofte blodet til at fryse til is blandt gamerfolket. En lukrativ forretningsmodel for spilproducenterne, men tidens shitstorm fra kunderne, har fået mange spiludviklere til at skrue ned for den harske model.

Kommende Battlefield V release, har fået gamerne frem i stolesædet over andet end bare at få snitterne i nyeste BF release. Her har bekymringerne nærmere været i retning af integration eller mangel på samme på Micro-transaktions området.



Meget peger i retning af microtransaction IKKE bliver en del af BF5 – om ikke andet, ikke i et pengeslugende setup. Fra officielt kilder forlyder det EA byder på to forskellige typer of in-game valuta, som producenten kan skumme fløden på.



En af disse er ”Company Coin”, som basaltset optjenes ved at spille BF V. Denne form for valuta kan benyttes til at komme videre i spillet, oplåsning af våben, eller specielle funktionaliteter på køretøjer samt visse kosmetiske ændringer.



Den anden form for in-game valuta vi præsenteres for er ”Battlefield Currency” so skal erhverves for dine surt tjente penge.



EA påpeger dog kraftigt denne form for valuta i Battlefield V, kun bruges til kosmetiske items, og ikke får indflydelse på gameplay.



“Battlefield V will also have an optional currency known as Battlefield Currency, which is purchased with real-world money. Battlefield Currency can be used to acquire specific cosmetic items for your Company.”



EA understreger ligeledes in-game valuta undlades ved release af Battlefield V grundet de ønsker spillerne opnår erfaringer med spillet inden. Her vil man kunne optjene Company Coin før de lancerer Battlefield Currency.



EA