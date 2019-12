AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-05-24 09:44:08

Battlefield V officielt annonceret, frigives 19 oktober 2018

For et par uden siden bekræftede EA Battlefield V bliver næste skud i kanonen i det populære Battlefield franchise. Nu er en officiel Battlefield V også dukket op. Battlefield V officielt annonceret til, frigives 19 oktober 2018, og i samme omgang, har EA også frigivet den officielle reveal trailer.

Med teksten “Enter mankind’s greatest conflict with Battlefield V as the series goes back to its roots in a never-before-seen portrayal of World War 2.”, er Battlefield V klar til at indtage scenen.

“Take on immersive, all-out multiplayer with your squad in experiences like the vast Grand Operations and the cooperative Combined Arms, or witness human drama set against global combat in the single player War Stories. As you fight in epic, unexpected locations across the globe, enjoy the richest and most immersive Battlefield yet. Never be the same.”

Battlefield V lanceres til Xbox One, PS4 og PC via EA’s Origin platform. Om Battlefield V også frigives til Nintendo Switch er stadig ikke omtalt, men da vi ikke tidligere har set Battlefield på Nintendo platform, er det nok ret usandsynlig det kommer med Battlefield V.

Forudbestilling af Battlefield V er åbnet, som også giver adgang til the Open Beta, når den frigives.