PUBLISHED : 2018-07-17 11:35:17

Battlefield V open beta starter i september

Nye informationer direkte fra hestens mule er dukket op. Den officielle releasedato for Battlefield V, hedder 19 oktober 2018, men før vi kommer dertil, er der dømt open beta fra september.

EA har officielt bekræftet open beta vanen tro kommer forud for den globale lancering af Battlefield V, så man den vej kan få en snert af spillet forud for eventuel køb af spillet.



EA forklarer:



“There will be several more tests of Battlefield V – internal and external – before the October launch, and we will be using our learnings from the first Alpha to test further and fine-tune the experience. There will be a new build of Battlefield V at Gamescom, too, and then there is the Open Beta in early September to look forward to. Thanks again for helping us make Battlefield V the best it can be”



Der fremgår stadig ingen officielle datoer for Battlefield V open beta kickoff.



Battlefield V is forventes lanceret til Xbox One, PS4 samt PC.

