Battlefield V

Så er det endelig her, det længe ventede Battlefield 5. Læs med når vi rejser tilbage til Battlefield rødderne og 2. verdenskrig.

I denne test tager vi et kig på det nye Battlefield 5, som efter forsinkelser og diverse kritik endelig er udkommet ... for nogen ...

For det er nemlig ikke alle der har fået adgang endnu, men de der har, har kunnet opleve et fantastisk spektakel med ikoniske køretøjer og våben fra 2. verdenskrig. Jeg kan allerede nu afsløre, at jeg er helt solgt. Jeg har allerede over 60 timer ingame og har lige præcist nået max level, og kan simpelthen ikke slippe spillet. Det er dog ikke alt der er perfekt, og det vil jeg komme nærmere ind på i denne test.

Men inden vi kommer nærmere ind på, hvad det nye Battlefield 5 kan og ikke kan, skal vi som sædvanligt lige have et kig på de tekniske detaljer.

Det tekniske

Battlefield 5 er et first-person shooter spil udviklet af EA DICE og bliver udgivet af EA til PC, Xbox One og Playstation 4. Den officielle udgivelsesdato er d. 20. november 2018. Spillet er udviklet på Frostbite 3.0 engine, hvilket er den samme som forgængeren Battlefield 1 og Star Wars Battlefront II også benytter. Under hjelmen er der altså ikke meget nyt, ud over at Battlefield 5 som det første spil officielt understøtter real-time ray tracing.

Jeg vil i denne test ikke komme mere ind på real-time ray tracing i Battlefield 5, da vi sideløbende er i fuld gang med en separat test af dette med fuld fokus på benchmarks af den nye teknologi i Battlefield 5.

Jeg har testet PC udgaven af spillet på min testmaskine som består af en Intel i7 6700K, ASUS GTX 970 STRIX og 16 gb DDR4 ram. Det kommer ikke bag på nogen, at et nyt Battlefield spil kræver et bæst af en maskine for at køre fornuftigt, hvilket systemkravene også afspejler.

System Requirements (Minimum):

CPU: Core i5 6600K / AMD FX-8350

RAM: 8 GB

OS: 64-bit Windows 7, Windows 8.1 and Windows 10

VIDEO CARD: DirectX 11.0 Compatible video card with 2 GB VRAM (AMD Radeon HD 7850 / nVidia GeForce GTX 660)

PIXEL SHADER: 5.0

VERTEX SHADER: 5.0

SOUND CARD: Yes

FREE DISK SPACE: 50 GB

DEDICATED VIDEO RAM: 2048 MB

Recommended Requirements:

CPU: Intel Core i7 4790 / AMD Ryzen 3 1300X or equivalent

RAM: 12 GB

OS: 64-bit Windows 10

VIDEO CARD: DirectX 11.1 Compatible video card 8GB AMD Radeon RX 580 / 6GB NVIDIA GeForce GTX 1060)

PIXEL SHADER: 5.1

VERTEX SHADER: 5.1

SOUND CARD: Yes

FREE DISK SPACE: 50 GB

DEDICATED VIDEO RAM: 6GB (8GB AMD)

Min testmaskine sniger sig altså lige og lige op på de anbefalede systemkrav på grafikkort fronten. Det er lykkedes mig at hive hæderlige 80-90 fps ud af spillet i mulitplayer med medium settings. Vi har desuden testet spillet på en lidt ældre computer med en Intel i5 4460, MSI GTX 970 Gaming, 16gb DDR3 ram, og her har vi måttet skrue grafikken helt ned på low, for at hive maskinen op på 60 fps i multiplayer.

Det kan altså lade sig gøre at køre spillet med ældre hardware, men det anbefales at have en nyere CPU, da især nedgradering på den front kan mærkes.

Gameplay

Med Battlefield 5 går EA tilbage til rødderne for Battlefield serien, dertil hvor det hele startede med Battlefield 1942, 2. verdenskrig. Efter Battlefield 1, som foregik under 1. verdenskrig, er det også det naturlige skridt at tage, og EA har med flere referencer også ladet Battlefield 5 være en slags direkte efterfølger.

Jeg har i denne test valgt at dele gameplay delen op i single- og multiplayer, og jeg starter med førstnævnte.

Singleplayer delen i Battlefield 5 er bygget op som kortere ”war stories”, der hver især er korte kampagner med egne historier. Udviklernes idé er at fortælle de små ufortalte historier fra 2. verdenskrig. Der er i første omgang tre korte kampagner, der er er bygget op som en blanding af lineær og open-world gameplay. Det skal forstås på den måde, at man mestendels er i en åben verden, hvor man selv bestemmer om missionerne skal løses med taktisk snilde som lydløs spion, eller om man vil køre direkte ind i horderne af fjender og kaste granater og dynamit omkring sig, mens man hopper fra det ene våben til det andet. Den lineære del består i at missionerne skal klares i en bestemt rækkefølge, hvilket bestemt også giver mening.

De enkelte war stories er ikke specielt lange hvis man blot går efter at gennemføre dem hurtigst muligt. Udviklerne har dog gemt enkelte udfordringer (challenges) og samleobjekter (breve), som spilleren kan finde eller gennemføre, for derved at låse op for skins til kniven. I første omgang kan man få et cricketbat, en machete og en flot jagtkniv som er undertegnedes favorit. Udfordringerne er af svingende sværhedsgrad, men forholdsvist nemme at klare. Det tager straks længere tid at finde alle breve, der ligger gemt rundt omkring i banerne, og udviklerne har hermed sørget for, at man helt sikkert kommer rundt og ser alle små afkroge af banen. Jeg anbefaler dog, at man først spiller banerne igennem og derefter genspiller dem for at klare udfordringer og finde breve, da det helt sikkert bryder indlevelsen i spillet hvis man prøver at klare det hele på én gang.

Så kommer vi til det som Battlefield handler og altid har handlet om – multiplayer. Der er ingen tvivl om, at Battlefield ikke var det samme uden kaotiske 32 mod 32 store slag med kampvogne, kampfly, kugler, granater og røg flyvende om ørene på en. Og det er bestemt også hvad man kan vente sig i Battlefield 5. I første omgang kommer Battlefield 5 med 8 store multiplayer baner, der favner et bredt spektrum.

Der er bykampe i Rotterdam, som vi kender fra betaen og som nu også har fået en sønderbombet pendant i kortet Devastation.

Der er store åbne områder i ørkenbanen Hamada.

I Fjell 652 bliver vi sendt op i bjergene, som sammen med Narvik, som vi også kender fra betaen, foregår i Norge.

Der er selvfølgelig kamp om en lufthavn i Aerodrome.

Den angiveligt største modellerede struktur i et Battlefield spil til dato, finder man i banen Twisted Steel, som er et sumpet område i Frankrig der bliver gennemskåret af en gigantisk stålbro.

Den smukkeste bane synes jeg dog er Arras, der med sine gule marker, landidyl og små vandløb formår at vise Frankrig frem fra sin bedste side. Alt dette selvfølgelig lige indtil kampene går i gang, og man jævner landsbyerne med jorden, sønderbomber markerne og bygger fæstninger med sandsække.

Med andre ord er der baner i med mange forskellige temaer og stemninger.

I Battlefield 5 er der syv forskellige multiplayer gamemodes, hvor den nok mest kendte og ikke overraskende mest populære er det klassiske conquest, hvor to hold med op til 32 spillere hver, forsøger at erobre og kontrollere forskellige steder på banen.

Grand Operations er en gamemode der er designet til at skabe afveksling, da man spiller denne gamemode over ”flere dage”, hvilket vil sige, at man spiller tre gamemodes lige i træk af hinanden som en sammenhængende mission.

Den eneste virkelige nyhed på denne front er Final Stand, som er en gamemode der bliver ”udløst” når holdene efter tre baner i Grand Operations ender med at stå meget lige. Her er det som navnet antyder et sidste slag med det tvist, at spillerne kun har ét liv og ikke kan respawne, samtidig med at banen bliver indskrænket af en skrumpende cirkel, som man skal holde sig inden for. Sidste mand eller hold i live vinder. Det minder lidt om en battle royale gamemode uden helt at være det.

Da Battlefield 5 foregår under 2. verdenskrig, spiller man selvfølgelig som aksemagterne mod de allierede. Vi får fra start 37 forskellige våben at arbejde med, 30 primære og 7 håndvåben. Som delvist er ikoniske våben fra 2. verdenskrig, som f.eks. den tyske MP40 eller den populære ”Tommy Gun”, som man også kender fra diverse gangsterfilm. Alle våben har fordele og ulemper, og vælger man et våben som egner sig bedst til nærkamp, så kan man være sikker på, at man stort set ikke har en chance, hvis man møder en fjende med en riffel på lang afstand.

De mange våben er tilgængelige for de fire klasser i Battlefield 5, Assault, Medic, Support og Scout. Som spiller skal man vælge en af disse klasser, og får derved adgang til klassens specifikke våbenarsenal. I første omgang får man dog kun adgang til ét primært og ét sekundært våben, og låser sidenhen op for flere våben ved at spille og optjene point og levels med de enkelte klasser. Alle primære våben har desuden mulighed for at få opgraderinger gennem de såkaldte specialiseringer, og mens man har låst op for specialiseringer med startvåbnet, skal man med alle andre våben først låse op for disse ved at bruge dem i kamp. Der er som udgangspunkt 8 specialiseringer til alle våben, hvoraf man kan vælge 4. I gennemsnit tager det ca. 2-3 spilrunder for den mindre erfarne spiller at låse op for alle specialiseringer.

Det gode ved startvåbnene er, at de faktisk ikke er helt ubrugelige. Hvis man kommer ind i spillet som ny spiller, og møder en modstander der har låst op for senere våben, har man altså en chance på lige fod med modstanderen og det er kun ens egne færdigheder der gør en forskel. Denne tilgang til våbensystemet i Battlefield 5 kan jeg godt lide, og jeg synes det er et godt træk af udviklerne.

Ud over håndvåben er der selvfølgelig også en række tanks og fly i Battlefield 5, og her får vi også et bredt udvalg af nogle af de mest ikoniske kampvogne, som f.eks. den tyske Tiger tank, eller Stuka og Spitfire flyene.

Man kan selvfølgelig spille sammen med vennerne, og i Battlefield 5 er det i grupper eller squads af op til 4 personer. I disse squads optjener man point ved at lederen giver ordrer og sammen med gruppen udfører disse. Pointene kan bruges til at kalde på forsyninger, kampvogne eller en frygtindgydende V1 raket, der kan bruges til at bombe strategiske positioner. Det handler altså om at spille sammen, og min erfaring er, at et squad der spiller sammen og hjælper hinanden, kan ændre slagets gang ganske markant. Hvis der er 3-4 gode squads på et hold, er der næsten endda garanti for at man vinder spillet.

Grafik og lyd

Battlefield spillene har altid været kendt for at være innovative for genren i forhold til grafikken. I Battlefield 5 er alt også virkelig flot og detaljeret, meget mere er der egentlig ikke at sige om det.

Der er enkelte grafiske fejl, som svævende sten, hvilket dog ikke er spilforstyrrende og derudover er forholdsvist nemt at rette for udviklerne.

Ønsker man at spille Battlefield 5 og få den optimale oplevelse ud af spillet, så kan det virkelig anbefales at investere i et fornuftigt headset, da lyden i spillet simpelthen er uovertruffen. Lydene til alle de ikoniske våben er optaget i virkeligheden med netop disse våben. Og lyden når en Spitfire eller Stuka flyver suser hen over hovedet på en, får hårene i nakken til at rejse sig.

Optjener man som squad nok point til en V1 raket, kan man nyde den helt fantastiske lyd af raketmotoren efterfulgt af en eksplosion og flere point på kontoen, hvis man rammer en horde af fjender, der ikke har en chance.

Battlefield 5 understøtter som tidligere beskrevet den nye real-time ray tracing teknologi, som jeg i denne test dog ikke vil komme mere ind på, da det er et helt kapitel for sig.

Bonus info

Intet Battlefield spil uden easter eggs. De tidligere Battlefield spil har været kendt for at have nogle af de vildeste gemte easter eggs i spilverdenen, og det er nok ingen undtagelse i Battlefield 5. Efter mit møde med spillet har jeg indtil videre fundet en havenisse i Arras, som når man skyder den, hjemsøger spilleren og følger efter vedkommende. Uanset hvor man løber hen, popper havenissen op med lysende øjne og et skræmmende grin. Desuden har vi indtil videre fundet en telefon, som man bruge og lytte til og en radio som også ligner at den skal bruges til et eller andet.

Som noget nyt, kan du som spiller sparke granater tilbage mod fjenden ved at løbe hen til granaten inden den eksploderer og trykke E. For at forhindre at modstanderen gør dette mod en selv, kan man skyde granater i luften, så de eksploderer før tid.

Supportspillere kan ikke længere genopfylde andre spilleres granater og andre gadgets, dem skal man i stedet have tanket op ved en ammunitions station, som står rundt omkring i banerne.

En anden nyhed er at man ikke længere regenererer liv efter at have taget skade. Til gengæld spawner man nu med en healthpack, som man kan bruge til at få liv igen. Den kan bruges én gang, og derefter skal man enten have en ny fra en medic, eller fra en af de få health stationer der står rundt omkring i banerne.

Desuden kan alle classes nu genoplive deres egne squadmembers, hvilket dog tager dobbelt så lang tid som hvis en medic gør det. Medics kan som altid genoplive alle spillere, med mindre de bliver dræbt med kniv eller ild.

Det er hellere ikke længere muligt at spotte modstandere med Q, derimod kan man nu sætte en markør, som er synlig for ens squad, for at markere områder man skal være OBS på.

Konklusion

Battlefield 5 har fået en hård modtagelse da det blev annonceret, og det var fortjent. Den første trailer var forvirrende og gav et indtryk af, at Battlefield 5 skulle være et spil med cyborg mennesker og ALT for meget Michael Bay. Dette er slet ikke mit indtryk af det spil der er blevet lanceret. Battlefield 5 er som jeg vil have et moderne Battlefield spil under 2. verdenskrig skal være. Spillermodellerne med proteserne er væk, og jeg føler at udviklerne på den front virkelig har lyttet til spillerne.

Før jeg dog roser EA DICE alt for meget, er der nogle ting jeg også er nødt til at kritisere dem lidt for. Når nu Battlefield 5 foregår under 2. verdenskrig, savner jeg virkelig Omaha Beach, Stalingrad, Berlin og nogle af de andre ikoniske slag fra den tid. Jeg er udmærket godt klar over, at der kommer mere, og at EA DICE vil føre os gennem en autentisk tidslinje fra 2. verdenskrig, hvor de enkelte slag bliver introduceret i kronologisk rækkefølge, men jeg savner dem alligevel og kan næsten ikke vente. De 8 baner der indtil videre er udgivet er flotte, men føles lidt ligegyldige, jeg har ikke det samme forhold til dem, som jeg havde haft med f.eks. Omaha Beach eller Stalingrad, der begge er steder vi kender fra film som Saving Private Ryan eller Enemy at the Gates.

Selve lanceringen af spillet har også været meget forvirrende, og endda så forvirrende at EA selv har måttet lave et skema for at vise, hvornår man fik adgang til spillet med hvilke spilversioner. Abonnenter af Origin Access Premier skulle efter planen have fået adgang hele 11 dage før den officielle udgivelsesdato d. 20. november, men fik adgang allerede 12 dage før. Købere af Deluxe udgaven fik adgang d. 15. november mens købere af standardudgaverne må vente til den officielle dato d. 20. november. Jeg forstår godt, at EA prøver at give abonnenter bedre vilkår, men det føles helt forkert at nogle af os abonnenter allerede er max level inden Deluxe Edition køberne har fået adgang.

En ting som EA dog har gjort rigtigt, er at fjerne deres berygtede Premium Pass og DLC-helvede, så alle spillere nu burde få adgang til alt nyt indhold når det udkommer. Købere af Deluxe udgaven har ud over tidligere adgang også ”kun” fået nogle eksklusive skins og ekstra missioner med.

Singleplayer delen af spillet er lidt kedelig og jeg savner den mere lineære storymode, som vi så den i Battlefield 4.

Fornuftige framerates til multiplayer spil kræver en forholdsvist hidsig computer, hvor en gennemsnits gaming computer med et GTX 1060 samt en i5 processor kun lige opfylder kravene for at kunne spille i 1080p opløsning med 60fps. Det er værd at have i baghovedet, da vi i vores hjem i hvert fald har en enkelt computer der nu skal opgraderes netop på grund af Battlefield 5.

Under stregen er Battlefield 5 et kanon flot spil bygget på et bundsolidt fundament, som er blevet udviklet og rettet til gennem de mange tidligere Battlefield spil. Spillet spilles bedst i et squad der kommunikerer sammen, og udviklerne har sørget for, at samspil bliver belønnet.

Battlefield 5 koster pt. 479,- DKK på Origin for standardudgaven og 629,- DKK for Deluxe Edition. Prisen for standardudgaven er helt sikkert i orden efter min mening, og om man synes det er 150,- DKK mere værd for en Deluxe Edition må man gøre lidt op med sig selv.

Jeg giver spillet 8/10, for et veludført smukt spil med en kanon lyd og en godt fungerende multiplayer del, men hvor singleplayer delen halter, og hvor der ikke helt kan ses bort fra forvirringen om de forskellige udgivelsesdatoer.



Pros:

Smukt spil

Fantastisk lyd

Medrivende multiplayer action

Fornuftigt udvalg af ikoniske våben fra WW2 æraen

Ingen premium pass mere

Cons:

Singleplayer delen halter gevaldigt

Mangel på ikoniske steder

Dårlig release, med spillere der allerede er max level før den officielle udgivelsesdato