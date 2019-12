AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-11-11 23:19:45

Bekræftet: Der arbejdes på nyt Hitman-spil

Det så en kort overgang ud til, at vi havde set udgivelsen af det sidste Hitman-spil. Det er der heldigvis blevet lavet om på.

Det så en kort overgang ud til, at vi havde set udgivelsen af det sidste Hitman-spil. Det er der heldigvis blevet lavet om på.

Da Square Enix i sin tid annoncerede, at man ville ophøre samarbejdet med IO Interactive, følte de fleste, at det ville være lig med et endegyldigt farvel til Hitman.

Det blev dog senere hen bekræftet, at IO Interactive ville beholde rettighederne til den populære spilserie, og det har nu vist sig at være en god ide.

IO Interactive har meldt ud på egen hjemmeside, at der i øjeblikket bliver arbejdet på et nyt Hitman-spil.

Det vides endnu ikke, hvornår det nye spil står færdigt, og der er derfor ikke blevet nævnt nogen specifik udgivelsesdato.

Hakan Abrak, der til dagligt fungerer som CEO for IO Interactive, slår fast, at der først igen vil være nyt at berette, når vi når 2018.