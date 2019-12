AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-12-22 20:37:27

Bethesda tilbyder Fallout Classic Collection gratis til Fallout 76 ejerne

Oven på den mildest talt elendige modtagelse af Fallout 76 fra pressen og kunderne, sender Bethesda et juletilbud ud til Fallout ejerne.

Bethesda skriver:

”Fallout Classic Collection to all Fallout 76 owners that have logged into the game in 2018”

Tilbuddet gør sig dermed ikke gældende, hvis du erhverver dig Fallout 76 i 2019.

Bethesda hævder den gratis kopi af Fallout Classic Collection sendes ud fra januar 2019, og derfor godt argument for at holde et ekstra øje med din indbakke, hvor en mail fra Bethesda meget vel kunne trippe ind, hvis du opfylder de ret begrænsede krav.

Fallout Classic Collection indeholder Fallout, Fallout 2 samt Fallout Tactics.

Billede & Kilde

Bethesda