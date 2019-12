AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-01-17 14:47:23

Billeder af den nye Xbox Elite kontroller dukket op

Billeder af en formodet ny Xbox Elite Wireless Controller, er dukket op via Baidu og Reddit, som dermed giver os de første glimt at next-gen trådløse Xbox Elite Wireless kontrollers.

Dermed kommer medierne før producenten selv, som for regnes med står på spring for at kunne fremvise noget officielt.



Som det fremgår af billederne, vil den nye Elite Xbox kontroller inkluderer en USB-C port til genopladning, og Bluetooth for at kunne spille sammen med blandt andet Windows 10 systemer. Vi spotter også deres three-level Hair Trigger Locks, samt en three-profile switch.



Der er ingen tvivl om, at den nye controller drager paralleller til foregående design, som vi stiftede bekendtskab med under E3 2015. På nuværende tidspunkt, har Microsoft ikke langt noget online, som kunne omhandle priser eller tilgængelighed på deres Xbox Elite Wireless kontroller anno 2018.

Du kan læse mere via; Reddit - Baidu - Theverge