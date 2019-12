AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-11-13 10:39:22

Black Ops 4 tilføjes Microtransactions og denne gang på et helt nyt niveau

Call Of Duty Black Ops 4 modtog ret gode anmeldelser da det så dagens lys tidligere på året, og nu trækker spiltitlen igen overskrifter – den dårlige af slagsen.

Det tyder på Activision har besluttet sig for at introducere et af de mest hadet tiltag inden for spilbranchen fra kundernes synspunkt, microtransactions, og brugerne reagerede prompte.



Det nye introducerede system går under navnet COD Points, som du blandt andet kan benytte til køb af Nebulium Plasma i spillets Zombies mode. Denne feature kobles på muligheden for at købe ”Special Orders” via the Black Market.



På nuværende tidspunkt kan COD Points benyttes på PlayStation 4 versionen af COD: Black Ops 4, men ifølge Treyarch, bliver optionen snart muligt på andre platforme.



Her er lidt af reaktionerne fra brugerne, og den er ikke positiv.

Billede & Kilde

Activision, Eurogamer