AUTHOR :

PUBLISHED : 2017-11-13 10:06:03

Blizzard annoncerer gratis Overwatch weekend fra 17-20 november

Blizzard annoncerer gratis Overwatch weekend fra 17-20 november, og denne gang får du fuld adgang til alle helte og baner.

Alt imens de fleste af Blizzards spil har inkluderet en trial edition af spillet, så gælder dette ikke helt deres populære Overwatch computerspil. Det ser det ud til bliver ændret mellem 17-20 november, hvor de nu byder folk inden for til at teste Overwatch af inden køb, som vi også er tilbudt gennem tidligere free-to-play weekender.

Denne gang bliver det muligt at hygge sig med 26 helte og 16 baner, og forskellige gaming modes som Quick Play, Custom Games, og arcade versionen.

Blizzard skriver:



“Players will also have the ability to level up, earn Loot Boxes, and unlock a variety of different customization options. Plus, if you decide to purchase Overwatch after test driving the game, you’ll get to keep any progress that you made during the weekend.”



Blizzard skriver i same omgang du skal bruge samme account fra tidligere free-to-play weekender, hvis du vil forsætte med at bruge de opnået levels m.v., når du efterfølgende køber Overwatch PC-spillet.