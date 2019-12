AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-11-17 12:06:56

Blizzard bekræfter: Xbox One X-forbedringer til Overwatch

Xbox One X-ejerne får for fremtiden fornøjelsen af at spille Overwatch med 4K-resolution.

Xbox One X-ejerne får for fremtiden fornøjelsen af at spille Overwatch med 4K-resolution.

Microsoft har udgivet Xbox One X, og den nye spilkonsol er ankommet med en række spil, der er blevet opdateret med en række forbedringer, så man på den måde kan få den bedst mulige spiloplevelse.

Overwatch er et af de spil, der vil modtage de samme forbedringer. Det har Blizzard nu bekræftet.

Dette tiltag betyder blandt andet, at det for fremtiden vil være muligt at spille Overwatch med 4K-resoulution på Xbox One X.

Blizzard har lovet at dele flere informationer omkring de nye forbedringer til Overwatch, når man er kommet længere med processen.

Blizzard afholder i de kommende dage en gratis Overwatch-weekend, hvor man kan blive klogere på spillet og beslutte sig for, om det er noget, man vil bruge penge på.