AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-03-24 19:18:50

Blizzard klar med ny eSports-turnering i Taiwan

Blizzard er stærkt interesseret i at tjene gode penge på eSportens udvikling. Derfor har man nu valgt at starte en ny turnering, der kommer til at ligge i Taiwan.

Blizzard har netop offentliggjort en ny eSports-turnering, der kommer til at hedde Pacific League. Turneringen er planlagt til at foregå i Taiwan, hvor det nybyggede Blizzard Pavillion eSports Stadium i Taipei vil blive brugt.

Mike Morhaime, der fungerer som præsident for Blizzard Entertainment, vil personligt sørge for at skyde turneringen i gang. Det er sat til at ske den 8. april.

Turneringen kommer til at blive spillet over 13 uger. Der vil i denne periode være en samlet pengepræmie på 273.000 dollars på spil.

Turneringen står til at blive en ekstraordinær mulighed for dig, der godt kunne tænke dig at se mere til professionelle eSports-hold fra lande som Japan, Australien og Thailand.

Hvis du ikke har mulighed for at dukke op og følge turneringen i Thailand, så er det ikke noget problem. Den vil nemlig blive livestreamet på Blizzards Taiwan livestream-kanal.