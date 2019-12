AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-09-20 20:19:39

Blizzard sætter startdato på ny Overwatch League

Hvis du er en af de eSports-fans, som har set frem til starten på Blizzards kommende Overwatch League, så er det nu, du skal spidse ører.

Hvis du er en af de eSports-fans, som har set frem til starten på Blizzards kommende Overwatch League, så er det nu, du skal spidse ører.

Blizzard har næsten brugt et helt år på at udvikle en nye eSports-liga for Overwatch. Nu er der kommet information på, hvornår ligaen bliver skudt i gang.

Den nye Overwatch League får sin officielle debut den 10. januar 2018. Det bekræfter Blizzard, der ligeledes fastslår, at turneringen er sat til at finde sin afslutning i juni 2018.

Den nye Overwatch League blev første gang annonceret af Blizzard i november sidste år.

Som spiller kan man i den nye liga se frem til flere ting, heriblandt kontrakter med garanteret løn, sundhedsforsikring og noget så sjældent som pensionsplaner.

I starten af december vil de hold, der skal medvirke i turneringen få muligheden for at spille nogle opvarmningskampe.