AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-04-04 08:58:07

Blizzard stopper understøttelse af DX9 og 32-bit systemer til Heroes of the Storm

Blizzard stopper understøttelse af DX9 og 32-bit systemer til Heroes of the Storm indenfor de kommende måneder. Det betyder helt konkret, at Heroes of the Storm kun udbydes i en 64-bit version sammen med DirectX 11 og op.

Blizzard stopper understøttelse af DX9 og 32-bit systemer til Heroes of the Storm indenfor de kommende måneder. Det betyder helt konkret, at Heroes of the Storm kun udbydes i en 64-bit version sammen med DirectX 11 og op.



I samme omgang forklarer Blizzard, at deres 32-bit Heroes client meget vel stadig virker på nogle systemer med DirectX 10, men at det generelt anbefales man opgraderer til DirectX 11 og op.



Blizzard skriver:



“We apologize for any inconvenience this may cause. If you‘re not already using the 64-bit Heroes of the Storm client and DX11 or higher, we encourage you to consider making the switch prior to July of this year, which is when we aim to go live with the planned changes”